Haberler

Pervin Buldan'ın isim vererek teşhir ettiği vekil: Bana cinsiyetçi mesaj gönderdi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Pervin Buldan'ın isim vererek teşhir ettiği vekil: Bana cinsiyetçi mesaj gönderdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Pervin Buldan'ın isim vererek teşhir ettiği vekil: Bana cinsiyetçi mesaj gönderdi
Haber Videosu

TBMM Genel Kurulu'nda gergin anlar yaşandı. Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, İYİ Partili Mehmet Mustafa Gülban'ın kendisine X üzerinden cinsiyetçi bir mesaj gönderdiğini açıkladı. Buldan, Meclis kürsüsünden yaptığı açıklamada "Bunu da buradan teşhir ediyorum" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi. Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gülban'ın kendisine cinsiyetçi bir mesaj gönderdiğini açıkladı.

GERGİNLİK "ÖCALAN" TARTIŞMASIYLA BAŞLADI

Tartışma, Buldan'ın bir süre önce yaptığı açıklamalarda Abdullah Öcalan'ın çözüm süreciyle ilgili rahatsızlığını dile getirmesi üzerine başladı. Bu sözlerin ardından özellikle İYİ Parti kanadından, Öcalan'ın medyayı yönlendirmeye çalıştığı ve ifade özgürlüğünü kısıtlamaya teşebbüs ettiği yönünde sert eleştiriler geldi.

ÇÖMEZ'DEN SERT SÖZLER

Meclis'teki oturumda konuşan İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Buldan'a yönelik "Sizin 50 bin kişinin katili, polisimizi, askerimizi, öğretmenimizi, korucumuzu şehit etmiş bir alçak teröristin mesajlarını Türkiye'ye taşımak gibi bir sorumluluğunuz yok. Yapamazsınız, bu son derece yanlıştır" ifadelerini kullandı.

BULDAN: SÖZLERİNİZİ REDDEDİYORUM

Bu sözler üzerine kürsüden yanıt veren Pervin Buldan, suçlamaları reddederek Çömez'e "Sizin bu sözlerinizi reddediyorum. Bu kürsüye saygısızlığı kabul etmem" sözleriyle tepki gösterdi.

İYİ PARTİLİ VEKİLİ TEŞHİR ETTİ

Buldan, tartışmanın ardından oturuma kısa bir ara verdi. Aranın ardından yeniden söz alan Buldan, İYİ Parti sıralarına dönerek dikkat çeken bir iddiada bulundu: "Sizin bir milletvekiliniz, Mehmet Mustafa Gülban, iki gün önce bana X üzerinden cinsiyetçi bir mesaj attı. Bunu da buradan teşhir ediyorum."

Buldan'ın bu sözleri üzerine Meclis'te kısa süreli bir sessizlik yaşandı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
Şara Moskova'da! Rusya lideri Putin ile bir araya geldi

Tarihi kare! 5000 km yol giden Şara'nın Putin'den tek bir isteği var
Adalet Bakanı Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması: Adli Tıp'tan uzman mütalaası talep edildi

Rojin Kabaiş dosyasına Bakan Tunç el attı! Olayı aydınlatacak gelişme
Pakistan, Afganistan'ın başkenti Kabil'i vuruyor! Şehirde patlamalar yaşanıyor

İki Müslüman ülke resmen savaşıyor! Başkent vuruldu
Konkordato ilan eden şirkete operasyon! CEO dahil 4 kişi gözaltında

Konkordato ilan eden dev şirkete operasyon! CEO gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.