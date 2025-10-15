Pervin Buldan'ın isim vererek teşhir ettiği vekil: Bana cinsiyetçi mesaj gönderdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi. Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gülban'ın kendisine cinsiyetçi bir mesaj gönderdiğini açıkladı.

GERGİNLİK "ÖCALAN" TARTIŞMASIYLA BAŞLADI

Tartışma, Buldan'ın bir süre önce yaptığı açıklamalarda Abdullah Öcalan'ın çözüm süreciyle ilgili rahatsızlığını dile getirmesi üzerine başladı. Bu sözlerin ardından özellikle İYİ Parti kanadından, Öcalan'ın medyayı yönlendirmeye çalıştığı ve ifade özgürlüğünü kısıtlamaya teşebbüs ettiği yönünde sert eleştiriler geldi.

ÇÖMEZ'DEN SERT SÖZLER

Meclis'teki oturumda konuşan İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Buldan'a yönelik "Sizin 50 bin kişinin katili, polisimizi, askerimizi, öğretmenimizi, korucumuzu şehit etmiş bir alçak teröristin mesajlarını Türkiye'ye taşımak gibi bir sorumluluğunuz yok. Yapamazsınız, bu son derece yanlıştır" ifadelerini kullandı.

BULDAN: SÖZLERİNİZİ REDDEDİYORUM

Bu sözler üzerine kürsüden yanıt veren Pervin Buldan, suçlamaları reddederek Çömez'e "Sizin bu sözlerinizi reddediyorum. Bu kürsüye saygısızlığı kabul etmem" sözleriyle tepki gösterdi.

İYİ PARTİLİ VEKİLİ TEŞHİR ETTİ

Buldan, tartışmanın ardından oturuma kısa bir ara verdi. Aranın ardından yeniden söz alan Buldan, İYİ Parti sıralarına dönerek dikkat çeken bir iddiada bulundu: "Sizin bir milletvekiliniz, Mehmet Mustafa Gülban, iki gün önce bana X üzerinden cinsiyetçi bir mesaj attı. Bunu da buradan teşhir ediyorum."

Buldan'ın bu sözleri üzerine Meclis'te kısa süreli bir sessizlik yaşandı.