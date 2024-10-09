Üye Girişi
Haberler

Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu! TBMM'de vekilleri ayağa kaldıran konuşma

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Meme Kanseri Farkındalık Ayı'na dikkat çekmek için TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşması sırasında peruğunu çıkararak kürsüye bıraktı. Yontar'ı Genel Kurul'da bulunan tüm vekiller ayakta alkışladı.

Meclis'teki kapalı İsrail oturumu sonrası Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, öldürülen kadın ve çocuklar için bir dakikalık susma eylemi gerçekleştirdi. Bir dakika boyunca konuşmayan Karaca, "Sözcükler susar, adalet susar ama hafızalar direnir. Sıla, Narin, Şeyda, Pelin, İkbal, Ayşenur ve katledilerek susturulan tüm kadınlar ve çocuklar için bir kadın Meclis Başkanvekili olarak tercihimi, bir dakikalık susmaktan yana kullandım, 'kadınlar yaşasın, çocuklar yaşasın' diyerek" ifadelerini kullandı.

KÜRSÜDE PERUĞUNU ÇIKARDI

Genel Kuruldaki bazı milletvekilleri Karaca'nın eylemine alkışlarla destek verdi. Karaca, daha sonra üç milletvekiline gündem dışı söz verdi. CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar ise Meme Kanseri Farkındalık Ayına ilişkin gündem dışı konuşma yaptı. 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayına dikkat çekmek isteyen Yontar, konuşmasıyla alkışları topladı. Kendisi de meme kanseri ile mücadele veren Yontar, kürsüde peruğunu çıkardı.

Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu! TBMM'de vekilleri ayağa kaldıran konuşma

HPV AŞISI ÇAĞRISI

Yontar, "Rahim ağzı kanserine karşı koruma sağlayan HPV aşısı ergenlikten itibaren yaş sınırı olmaksızın her kadına uygulanabilmelidir. HPV aşısını rutin olarak uygulayan ülkelerde yapılan araştırmalarda bu kanserden yüzde 80 korunduluğunu göstermiştir. Rahim kanserine yakalanmamak için HPV aşısının ücretsiz olarak Sağlık Bakanlığı'ndan karşılanması büyük önem taşımaktadır" dedi.

Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu! TBMM'de vekilleri ayağa kaldıran konuşma

AYAKTA ALKIŞLADILAR

Meme kanserine farkındalığın artırılması gerektiğini ifade eden Yontar "Biz kadınlar emin olun çok güçlüyüz" sözlerini dile getirdi. CHP'li Yontar, konuşmasının sonunda "Yaşamak güzel fakat sağlıklı yaşamak ve yaş almak her şeyden daha güzel" diyerek peruğunu çıkarıp maske taktı. Genel Kuruldaki tüm milletvekilleri Yontar'ı ayakta alkışladı.

Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu! TBMM'de vekilleri ayağa kaldıran konuşma
Kaynak: AA / Olgun Kızıltepe - Politika

Tbmm Genel Kurulu Nurten Yontar Meme Kanseri Milletvekili Tekirdağ Politika Güncel Sağlık Kadın Yaşam

Discord ve Telegram'da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında

Suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan çocuklara gözaltı

 Akaryakıta çifte zam! Tabeladaki rakam kontak kapattıracak

Tabeladaki rakam kontak kapattıracak

 Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun

Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun
Dilan Polat yine şov peşinde: Annesinin mezarından saniye saniye paylaştı

Kabir ziyaretini de şova çevirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BİNBİN hisse halka arz sonuçları açıklandı mı? Binbin kaç lot verdi? ŞOK AKTÜEL 9 EKİM- 15 EKİM KATALOĞU ŞOK'a gelen ürünler! ŞOK bu hafta katalog ürünleri neler? ŞOK fiyat listesi! Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor mu? 9 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 9 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Aydilge kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Aydilge kaç yaşında, nereli? Aydilge biyografisi! Taklit ve Tağşiş listesi yenilendi! Listede hangi firmalar var? BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 9 EKİM! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? Discord erişim engeli ne zaman geldi? Discord erişim engeli ne zaman bitecek? Telegram kapatılacak mı? Telegram nedir, ne işe yarar? Ozan Bingöl kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Ozan Bingöl kaç yaşında, nereli? Ozan Bingöl biyografisi! Tarık Çelenk kimdir? Halk Tv konuğu Tarık Çelenk kaç yaşında, nereli? Tarık Çelenk biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.