Perinçek'ten ABD ve Yunanistan'a Tepki: Meriç Nehri'nde Dirileri Geçemez

Perinçek'ten ABD ve Yunanistan'a Tepki: Meriç Nehri'nde Dirileri Geçemez
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VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ABD'nin Yunanistan'da gerçekleştireceği tatbikata tepki göstererek, Meriç Nehri'ni geçilmesine izin vermeyeceklerini belirtti.

VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Avrupa ve Afrika Komutanlığı tarafından Yunanistan'ın Dedeağaç kentinde gerçekleştireceği tatbikata ilişkin, "Bize meydan okuyor oradan. Meriç Nehri'ni geçeceklermiş" dedi.

Vatan Partisi, Yunanistan'ın Edirne'ye sınır Dedeağaç kentinde ABD Avrupa ve Afrika Komutanlığı tarafından 26 Mayıs- 6 Haziran tarihleri arasına gerçekleştirilecek 'İmmediate Response' tatbikatına tepki amaçlı Edirne'de etkinlik yaptı. Partinin 'Dedeağaç'ta NATO Tatbikatı Türkiye Uyuma' sloganıyla gerçekleştirdiği etkinlik kent merkezindeki Eski Cami önünden yürüyüşle başladı. Sloganlar eşliğinde trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'ne yürüyen kalabalığa, Doğu Perinçek seslendi.

'SESİMİZ ANKARA'DAN DUYULSUN'

Perinçek, "Yunan basını dün yayınladı. En başta NATO bayrakları, tankın üzerinde asker, elinde NATO bayrağı. Onun önündeki tankta Yunan bayrağı. Onun yanındaki tankta Amerikan bayrağı. En sağda da bir tankın üstünde gene İsrail askeri ve İsrail bayrağı. Diyeceksiniz ki Dedeağaç nere, İsrail nere? Bakın İsrail bile Amerika'yla, NATO'yla, Yunanistan'la beraber gelmiş Dedeağaç'ta bize İsrail bayrağı gösteriyor. Adamlar gelmiş Amerika'sı, NATO'su, Yunanistan onlara kucak açmış. Bize meydan okuyor oradan. Meriç Nehri'ni geçeceklermiş. Meriç Nehri'nden onların yalnız ölüleri geçebilir, dirileri geçemez. Amerikan askerinin Meriç Nehri'nde dirisine pasaport yok, ölüsüne vize var, pasaport var. NATO askerlerinin oradan ölülerine vize var, pasaport var. Karşıda Mehmetçik bekliyor onları, Türk polisi bekliyor. Buyursunlar çiçekle geliyorlarsa, biz onları güzel ağırlarız. Misafiri severiz biz Trakyalılar, Anadolular. Onları orada ağırlarız. Ama öyle kılıçla geliyorlarsa, füzeyle geliyorlarsa, tankla geliyorlarsa onları ancak Meriç Nehri'nin dibinde ağırlarız. Ankara'yı uyandırıyoruz buradan. Sesimiz gür çıksın, Ankara'dan duyulsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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