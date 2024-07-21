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Perinçek'in CHP çıkışına Ali Mahir Başarır'dan sert yanıt: Çeneni kes haddini bil, siyasi bunak

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek "CHP isterse yüzde 90 oy alsın iktidar olamaz. Halk bu desteği vermez, ordu da vermez, polis de vermez" dedi. Perinçek'in sözlerine CHP'den yanıt gecikmezken Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır "Siyaseten beyin ölümü gerçekleşen ve siyasi bir bunak olan Doğu Perinçek denen utanmaz; partimiz hakkında ipe sapa gelmez cümleler kullanmış. Kandil'in püskülü! Çeneni kes, haddini bil! Hadsiz herif!" ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Flash TV'de konuk olduğu programda CHP'nin iktidar olma şansını tartışırken dikkat çeken sözler sarf etti.

"HALK BU DESTEĞİ VERMEZ, ORDU DA VERMEZ"

Perinçek, "CHP isterse yüzde 90 oy alsın iktidar olamaz. Halk bu desteği vermez, ordu da vermez, polis de vermez. Halk oy verse bile son tahlilde ne buna ordu razı olur ne polis razı olur" ifadeleriyle CHP'yi eleştirdi.

CHP'DEN ZEHİR ZEMBEREK YANIT

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Perinçek'in açıklamalarına X hesabından yanıt verdi. Başarır, "Neymiş? Cumhuriyet Halk Partisi %90 oy alsa da bazı güçler bizi iktidara getirmezmiş. Ona ne senin gücün ne de ağababalarının gücü yetmez" derken, söz konusu açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"İradesini iktidar ve yanlılarına ipotek veren, siyaseten beyin ölümü gerçekleşen ve siyasi bir bunak olan Doğu Perinçek denen utanmaz; partimiz hakkında ipe sapa gelmez cümleler kullanmış.

"SEN HADDİNİ BİLECEKSİN"

Neymiş? Cumhuriyet Halk Partisi %90 oy alsa da bazı güçler bizi iktidara getirmezmiş. Ona ne senin gücün ne de ağababalarının gücü yetmez. Sen haddini bileceksin! Partimizin ve ülkemizdeki seçmenlerin adını, iradesini ağzına alırken bir değil, bin kez düşüneceksin! Kandil'in püskülü! Çeneni kes, haddini bil! Hadsiz herif!"

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Ali Mahir Başarır Doğu Perinçek Beyin Ölümü Sözler Politika Güncel Haberler

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