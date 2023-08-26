Pazaryeri MHP Kongresinde Mustafa Tekelioğlu Başkan Seçildi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde MHP'nin 14. olağan kongresinde Mustafa Tekelioğlu başkanlığa seçildi. Kongrede tek liste ile gidilirken, delegelerin tamamının oylarıyla Tekelioğlu yeni ilçe başkanı oldu. Yeni yönetim kuruluna ise 14 isim seçildi.