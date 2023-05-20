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Pazarda broşür dağıtan CHP'lilere esnaftan tepki! "PKK dışarı" sloganı attılar

Politika Haberleri

Kütahya'da kurulan semt pazarında, Cumhurbaşkanı Seçimi için broşür dağıtan CHP'lilere pazar yeri esnafı tepki gösterdi. Kısa sürede büyüyen gerginlik esnasında esnafın "PKK dışarı" şeklinde slogan atması dikkat çekti.

Fatih Mahallesi'nde kurulan perşembe pazarı ile Gaybi Efendi Mahallesi'ndeki cuma pazarında Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun broşürlerini dağıtmak isteyen CHP Kadın Kolları üyelerinin de aralarında bulunduğu partili grup ile esnaf arasında tartışma yaşandı.

Pazarda broşür dağıtan CHP'lilere esnaftan tepki! 'PKK dışarı' sloganları attılar

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Kısa sürede büyüyen arbede esnasında terör örgütü aleyhine sloganlar atan esnaf, partililerin pazar yerini terk etmesini istedi. Pazar yerinde tansiyon düşmeyince polis müdahale ederek tarafları yatıştırdı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

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