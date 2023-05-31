Pazarcı esnafı temmuz sonunda yeni yerinde olacak

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Hamidiye Mahallesi'nde gerçekleştirilen modern pazaryerinin temeli atıldı. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Gelecek dönem için Düzce için 100 projemiz var. Bir kısmı devam ediyor, bir kısmı başlama aşamasında" dedi.

Düzce Belediyesi tarafından Hamidiye Mahallesine kazandırılan modern pazaryeri projesinin temeli düzenlenen törenle atıldı. Salı pazarı olarak bilinen bölgede 140 tezgah kapasitesine sahip olacak şekilde projelendirilen modern pazaryerinin temeli geniş katılımla atıldı.

Tüm Muhtarlar Derneği Şube Başkanı ve Hamidiye Mahallesi Muhtarı Mensur Bilgin, temeli atılan pazaryeri projesinin uzun süredir gündemde olduğu belirterek, "Başkanımızın bu konudaki dirayeti, duruşu ve hizmet anlayışıyla bugün temel atma törenini düzenledik. Hamidiye halkına, Düzce halkına pazarcı esnafımıza ve bizlere hayırlı, uğurlu olsun. İçinde en ufak emeği olanlardan Allah razı olsun" dedi.

Sebze ve Balıkçılar Odası Başkanı Batuhan Yangaz ise Aziziye Mahallesinde yapımında sona gelinen Merkez Pazaryerinden sonra Hamidiye'nin ikinci proje olduğunu belirterek, "Bu iki projede Faruk Özlü başkanımın zamanında. Bu çalışmada iğne ucu kadar desteği olan herkese pazarcı esnafını yağmurdan sıkıntıdan kurtaran kim varsa teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Düzce'miz çehre değiştiriyor. Gördüğünüz gibi Düzce'de çok kalıcı temeller atılıyor. Meselenin özü sadece Hamidiye mahallesinde atılan temelden ibaret değildir" diyen DESOB Başkanı Mustafa Kayıkçı, konuşmasına söyle devam etti; "Düzce içme suyu ile Pazaryeri projeleri ile Melen Projesi ile hele Asar Suyu Projesi ile okulları ile bir bütün halinde kabuk değiştiriyor. Lütfen bunu görelim. Burada amaç sadece pazaryeri görmek değil. Belediye başkanım sayesinde sadece pazaryerleri değil, bu şehrin kökten değiştiğini hep beraber görmeyi, hizmetlerin arkasında yardımcı olabilmeyi, hiçbir siyasi parti anlayışı gözetmeksizin kime yararsa yarasın, mesele Düzce olduğunda hep bir araya geleceği ortam şu an çok uygundur. Meselenin özü hizmettir. Ben Allah razı olsun diyorum. Görünmeyen hizmetler bu kadar da var ama görünenler bize yeter. Düne kadar burnumuzu kapattığımız çöp tesisini konuşan kalmadı. Biz bir ve beraber olacağız. Bu işleri kimler başarıyorsa biz de yanında yer alacağız."

"Başkanımız tohum etki şimdi hasada başladı"

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, ile kalıcı bir eser kazandıran Başkan Faruk Özlü'ye teşekkürlerini ileterek, "İşin özü çalışmak diyerek devam eden bir belediye başkanımız var. Düzce'nin içme suyu problemi çözüldü. Başkanımın da dediği gibi çöp tesisi çözüldü. Aziziye benim mahallem her gün etrafından geçerken gururla bakıyorum. Kendi enerjisini üreten bir yer yapıldı. Yine burada da yapılıyor. Başkanımız tohum ekti, şimdi hasada başladı. Günü kurtarmak isteyen bir başkanımız yok, hamdolsun. Gerçekten geleceğimize daha yaşanabilir bir şehir bırakmak için çalışan bir başkanımız var. Sağ olsun, var olsun. İşin özü çalışmak diyerek çalışmaya devam ediyor" dedi.

"Bu yaz bitecek"

Belediye Başkanı Faruk Özlü, Muhtar Mensur Bilgin'in, belediye başkanı seçilmesinin ardından kendisine bir pazaryeri yapalım dediğini söyleyerek, "Hatta 'kepçe gönder kazalım, başlandığı belli olsun' dedi. Arkadaşlar biz hiçbir zaman göstermelik iş yapmadık. Önce 'parasını bulacağız, projeyi hazırlayacağız, ihalesini yapacağız' dedim. Gerçekten de önce bütçemizi ayarladık. İhalesini yaptık. 10 Milyon TL bir bütçe ayırdık. Burada takas işlemleri vardı. Bazı kurumların takas işlemlerini yaptık, müsaade aldık. Projeyi kendimiz mimarlarımız çizdi hazırladı. Serbest ihale yaptık. İnşallah bu yaz bitecek. Kış geldiğinde pazarcı esnafımız medeni şartlarda, insani şartlarda burada hizmet verecek. Mahalle halkımız da buradan alış verişini yapacak" şeklinde konuştu.

"Klasik bir siyasetçi değilim"

Düzce'de kaç pazaryeri olması gerektiğini planladıklarını dile getirerek Faruk Özlü, "Bizim planımız hazır. Bunlardan en büyüğü Aziziye Mahallesi'ndeki Merkez Pazaryeridir. Orada modern bir proje yaptık. Bitti diyebiliriz. Araç park yerlerinin asfaltı dökülüyor. Esnafımızı oraya taşıyacağız. Ben klasik bir siyasetçi değilim, öyle olsam parklarda pamuk şeker dağıtırım. Çocuklara top dağıtırım. Ben mühendisim. Bizim bütün işlerimiz hesaba dayanır, matematiğe dayanır. Zaten o sebepledir ki; geldiğimiz günden beri belediyenin borçlarına, hacizlerine rağmen herkesin maaşını zamanında ödüyoruz. İkramiyesini, sosyal dengesini, mesaisini zamanında ödüyoruz. Bugüne kadar bir gün gecikmemiştir. Esnafa olan borçlarımızı zamanında ödüyoruz. Dolayısıyla bir düzen, nizam söz konusu" ifadelerinde bulundu.

"Asla ayrım yapmayız, işimize bakarız"

Düzce için belediyecilikle ilgili çalışmalarını da sistematik hale getirdiklerini kaydeden Başkan Özlü, şunları söyledi;

"Düzce için 100 projemiz var. Bir kısmı devam ediyor, bir kısmı başlama aşamasında. Bunlar bitince Düzce sınıf atlayacak. İnsani gelişmişlik endeksi bakımından Türkiye ortalamasına giren bir şehir olacak. Ben işime bakarım, teknik bir adamım. Seçimler gelince gereğini yaparız. Seçim bitince işimize bakarız. Bize oy veren, vermeyen herkese aynıyız. İşlerimizi hızlandıracağız."

Konuşmalar sonrasında Hamidiye Modern Pazaryerinin temeli protokol üyelerinin beton santrali butonuna basması ile atıldı. - DÜZCE

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