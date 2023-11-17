Patlamadan Sonra Olay Yerine Gelen İlk İtfaiye Eri Dinlendi

PATLAMADAN SONRA OLAY YERİNE GELEN İLK İTFAİYE ERİ DİNLENDİ

Mahkemede maden faciasında olay yerine ilk gelen Amasra Belediyesi'ne ait itfaiye ekibinde görevli Sedat Kırat, mahkemede dinlendi. Patlamadan 3-4 dakika sonra kuyu başına ulaştıklarını söyleyen Sedat Kırat, "Orada bir kargaşa vardı. İtfaiye olarak elimizden geleni yapmaya çalıştık. Biz yeraltına yani olay yerine 19.30'da madenci arkadaşlarla indik. Ben daha önce madene hiç inmemiştim. Eksi 320 kotuna kadar indik. Oradan arkadaşlarımızı elimizden geldiği kadar çıkarmaya çalıştık. Onları tahliye etmek için elimizden geleni yaptık" dedi.

'MADEN FACİASINDAN 10 GÜN ÖNCE OCAĞIN HAVALANDIRMA TRAFOLARINDAKİ BORU PATLAMIŞTI, BİZDEN YIKAMA TALEP EDİLDİ'

14 Ekim'den 10 gün önce Amasra Müessese Müdürlüğü'nde bulunan havalandırma borularının patladığını söyleyen Sedat Kırat, "Patlamadan10 gün önce havalandırma trafolarındaki hidrolik sisteminin borusu patlamış, bizden yıkama talep edildi. Orada çalışan arkadaşa sordum, 'bu boru nedir? hidrolik ne işi yarıyor?' diye oda bana, 'yeraltındaki havalandırmayı sağlayan boru sisteminin' olduğunu söylemişti. Bu arızanın daha sonra giderilip, giderilmediğini bilmiyorum. Yine bizlerden mahkemenin talep etmesi halinde o gün hidrolik borularıyla ilgili yaptığımız işlemin daha detaylı olarak sizlere sunabiliriz" diyerek konuştu.

SAVCI, TAHLİYE İSTEMEDİ

Savcı, duruşmada mütalaasını açıklayarak, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamını talep etti. Müşteki avukatları da sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Sanıklar ve sanık avukatları ise müvekkillerinin beraatını talep etti.

7 SANIĞIN TUTUKLULUK, 16 SANIĞIN DA ADLİ KONTROL HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi 16-17 Ekim'deki 4'ncü duruşma ile 3 gün devam eden 5'nci duruşmada, aralarında Zonguldak tahlisiye ekiplerinin de bulunduğu 145 madenci tanık olarak dinlendi. Mahkeme heyeti, 7 tutuklu sanığın tutukluluk halleri ve 16 tutuksuz sanığın adli kontrol şartlarının devamına karar verildi. Mahkeme bir sonraki duruşmada ise kalan 8 tanığın dinlenmesine; 6'ncı duruşma öncesinde de maden mühendislerinden profesörlerin yer alacağı 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulacağını; söz konusu heyetle maden ocağında keşif yapılıp yapılamayacağının değerlendirilmesine karar verildi. Duruşma 13 Şubat Salı günü saat 10.00'a ertelendi.

Ayhan ACAR/BARTIN,