Partisinin seçimi kaybetmesini mi istiyor? Kılıçdaroğlu, asılan pankartlarla ilgili sessizliğini bozdu

Yerel seçimler için geri sayım devam ederken "Kılıçdaroğlu Gönüllüleri" imzasıyla asılan pankartlar büyük tartışma yarattı. "Seni sırtından hançerleyenlere oy yok!!" ibaresi yer aldığı pankartlar sonrası gözlerin çevrildiği eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

"DESTEĞİM TAMDIR" MESAJI

Açıklamasına "Sahte pankartçılara; Sahte pankartlardan medet umanlara, Bir yerlere yaranabilmek için seçimleri manipüle edenlere, Kötü kalpli insanlara… 'Bilal'e anlatır gibi' son kez anlatıyorum…" diye başlayan Kılıçdaroğlu, "Kılıçdaroğlu partisinin seçimi kaybetmesini istiyor" iftirasına uğradığını belirttiği mesajında büyük harflerle "PARTİMİN BÜTÜN ADAYLARINA DESTEĞİM TAMDIR!" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Sahte pankartçılara;

Sahte pankartlardan medet umanlara,

Bir yerlere yaranabilmek için seçimleri manipüle edenlere,

Kötü kalpli insanlara…

'Kılıçdaroğlu sahaya inerse duygusal kopuş olur, seçmen sandığa gelmez' şeklindeki tezlerine saygı duyup bu teze sadık kalan ve istenilen şekilde sessizcekenarda oturan ben, 'Kılıçdaroğlu neden sessiz kalıyor, neden seçim için çalışmıyor' denilerek, haksızca ve hayasızca eleştirilen ben, partimizin Genel Başkanına yapılan bütün hakaretlere karşı çıkan ve her fırsatta kurumsal kimliğimizi korumaya çalışan ben, defalarca ama defalarca partimin bütün adaylarına destek çağrısı yapan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 400 belediyesinin tamamını kazanacak gücünün olduğunu ve hedefimizin bütün belediyeler olduğu vurgusunu yapan ben, bütün bunlara rağmen, "Kılıçdaroğlu partisinin seçimi kaybetmesini istiyor" iftirasına uğrayan yine ben..

Tekrar ediyorum; PARTİMİN BÜTÜN ADAYLARINA DESTEĞİM TAMDIR!

Ayrıca; okuduğum yorumlarda ölmemi çok arzuladıklarını söyleyen trollere ve muhalif gibi görünen ama ülkemize değil de kendi istikballerine çalışanlara söylüyorum: Evet, bir gün öleceğim ama şunu aklınızdan asla çıkarmayın; ölene kadar sizinle mücadele etmeye devam edeceğim!

Bunu da asla unutmayın: Cumhuriyet Halk Partisi teslim alınamaz bir kale olarak ebediyen var olacaktır…"

İşte Kılıçdaroğlu'nun o paylaşımı;