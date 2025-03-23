Ekrem İmamoğlu tutuklandı

Ekrem İmamoğlu tutuklandı
Bakan Tunç: Sorumluluk makamında olanlar yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınmalı

"Soruşturma sürüyor" diyen Bakan Tunç'tan dikkat çeken çağrı
Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Tutuklama kararı sonrası İmamoğlu'ndan ilk açıklama
Şişli ve Beylikdüzü Belediye Başkanları tutuklandı

İBB soruşturmasında 2 belediye başkanına tutuklama

Partililer Özgür Özel'i çıldırttı: Ben buradayım, susun

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası basın mensuplarına açıklama yapan CHP lideri Özgür Özel, partililere çok sinirlendi. Özel konuşurken CHP'liler "Yandaş medya dışarı" diye slogan atıp basın mensuplarının üstüne yürümeye kalktılar. Özel "Ben buradayım, susun.." diyerek kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. Özel konuşmasının sonunda gazetecilerden özür diledi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu ön seçim oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Saraçhane'de oyunu kullandı. İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası oy veren Özel bu sırada partililerin "Yandaş medya dışarı" sloganlarına çok kızdı.

GERGİNLİK ÇIKTI

Özel kameralar önünde açıklama yapacağı sırada CHP'liler basın mensuplarına karşı önce "yandaş medya dışarı" diye slogan attılar sonra bazı CHP'liler basın mensuplarının üstüne yürümeye kalktı.

"BEN BURADAYIM, SUSUN"

Bu sloganları ve gerginliğe anında müdahale eden sandalyeye çıkarak, "Ne yapıyorsunuz. Ben buradayım, susun.." diyerek partililere sert çıktı ve kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. Özgür Özel konuşmasının sonunda gazetecilerden özür diledi.

Partililer Özgür Özel'i çıldırttı: Ben buradayım, susun

Partililer Özgür Özel'i çıldırttı: Ben buradayım, susun

Partililer Özgür Özel'i çıldırttı: Ben buradayım, susun
Kaynak: Haberler.com / Politika
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Birileri kendini Cumhurbaşkanı adayı yapmak için alt yapı oluşturuyor. partisindeki rakibi Eko yu yedi Gizli tanıklar chp de kimin tarafında?

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMURAT KUŞ:

kim yakar seni özgür etkisiz elemansın sen

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMevlüt:

Yani bizim yandaşlar kalsın, muhalefet yandaşlar dışarı mı demişler.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÇengelköylü:

ÖZEL NE ADAMMIŞ BEEE SÜLÜN OSMAN VARDI ÇOK İYİ TANIRDIM AMA BU ADAM SÜLÜNÜDE GEÇTİ PARTİNİN BAŞINA GEÇMEK İÇİN EKONUN MADDİ NAKİT SERVETİNİ KULLANDI DAHA SONRADA ONUN ELİNE BÜYÜK BİR PANCAR VERİP EKO PANCAR SALKARKEN ÖZELDE SİLİVRİDEKİ KOĞUŞA TURPLARDAN EKO YATAK YAPTI VAY ÖZEL VAY BU SENİN YANIDA KALMAZ

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title