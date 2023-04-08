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YSK'da kura çekimi! Cumhur ve Millet İttifakı'nın oy pusulasındaki yerleri belli oldu

Politika Haberleri

14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'da kura çekimi gerçekleştirildi. Buna göre Cumhur İttifakı oy pusulasında 8. sırada, Millet İttifakı 18. sırada, Emek ve Özgürlük ittifakı 9. sırada, ATA İttifakı ise 19. sırada olacak.

14 Mayıs seçimlerine haftalar kala gelişmeler dikkatle takip ediliyor. Son olarak Yüksek Seçim Kurulu'nda partilerin oy pusulasındaki yerleri için kura çekimi yapıldı.

İTTİFAKLARIN YERLERİ BELLİ OLDU

YSK Başkanı Ahmet Yener, kura çekimi öncesi, seçime katılacak partileri ve ittifakları açıkladı. Daha sonra kura çekimi başladı. Buna göre Cumhur İttifakı oy pusulasında 8. sırada, Millet İttifakı ise 18. sırada olacak. Emek ve Özgürlük ittifakı 9. sırada, ATA İttifakı 19. sırada bulunacak.

Tam liste şu şekilde:

  1. Yeni Türkiye Partisi
  2. Türkiye Değişim Partisi
  3. Millet Partisi
  4. Hak ve Özgürlükler Partisi
  5. Sosyalist Güç Birliği İttifakı
  6. Genç Parti
  7. Memleket Partisi
  8. Cumhur İttifakı
  9. Emek ve Özgürlük İttifakı
  10. Büyük Türkiye Partisi
  11. Adalet Birlik Partisi
  12. Anavatan Partisi
  13. Yenilik Partisi
  14. Halkın Kurtuluş Partisi
  15. Milli Yol Partisi
  16. Vatan Partisi
  17. Güç Birliği Partisi
  18. Millet İttifakı
  19. ATA İttifakı
  20. Bağımsız Türkiye Partisi

ADAY LİSTELERİ İÇİN YARIN SON GÜN

Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da, milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına ise 19 Nisan'da başlanacak. İttifaklar ve siyasi partiler, milletvekili aday listelerine ilişkin çalışmalarını 9 Nisan Pazar gününe kadar tamamlayacak. Hazırlanan milletvekili aday listeleri saat 17.00'ye kadar YSK'ya teslim edilecek.

Bağımsız milletvekili adaylığı başvurusu için de son gün yine pazar günü olacak. Yüksek Seçim Kurulu aynı gün partilerin aday listelerini incelemeye başlayacak. 19 Nisan'da da Yüksek Seçim Kurulu milletvekili kesin aday listelerini ilan edecek.

Seçim Sonuçları

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

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