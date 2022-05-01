Partilerin bayramlaşma programı belli oldu! AK Parti sadece 3 parti ile bayramlaşmayacak

Siyasi partilerin geleneksel olarak gerçekleştirdikleri bayram ziyaretleri, bu yıl 3 Mayıs'ta yapılacak. Ziyaretler öncesi de dikkat çeken program belli oldu. Ak Parti'nin tamamını video konferans yöntemiyle yapacağı bayramlaşmaları diğer siyasi partiler yüz yüze yapacak.

AK PARTİ HEYETİ BELLİ OLDU

Ak Parti'nin bayramlaşmalarının tamamı video konferans yöntemiyle gerçekleşecek. Ak Parti'nin bayramlaşma heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, Genel Merkez Kadın Kolları MYK üyesi Ayten Aydın ve Genel Merkez Gençlik Kolları MYK üyesi Ertuğrul Yörük'ten oluşurken ilk bayramlaşma CHP ile yapılacak. Sırasıyla AK Parti sonrasında, MHP, Hür Dava Partisi, Saadet Partisi, BBP, DSP, DP, İYİ Parti, Vatan Partisi, Anavatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi ile bayramlaşılacak.

AK PARTİ 3 PARTİ İLE BAYRAMLAŞMAYACAK

AK Parti bayramlaşma programında, geçmişte AK Parti içerisinde yer alan isimlerin öncülüğünde kurulan Gelecek Partisi ve DEVA Partisi yer almadı. AK Parti, HDP ile de bayramlaşmayacak.

CHP HEYETİNE NAZLIAKA BAŞKANLIK YAPACAK

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka başkanlığındaki CHP kabul heyeti, İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Parti Meclisi Üyesi Semra Dinçer ve Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Canan Taşer'den oluştu. Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel başkanlığındaki CHP ziyaret heyetinde ise Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Armağan Akyüz ile Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Baştuğ yer aldı.

İLK OLARAK AK PARTİ İLE BAYRAMLAŞACAKLAR

Ramazan Bayramı'nda 17 siyasi partiyle bayramlaşacak olan ana muhalefet partisi ilk olarak AK Parti ile video konferans yöntemiyle bayramlaşacak. Ardından DSP ile yüz yüze, Vatan Partisi'yle video konferans yöntemiyle bayramlaşacak olan CHP; HDP, İYİ Parti, Büyük Birlik Partisi, Demokrat Parti'nin ardından yine video yöntemiyle MHP ile bayramlaşacak. CHP'nin bayramlaşmaları Saadet Partisi, Anavatan Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Türkiye Değişim Partisi ve Memleket Partisi'yle devam edecek.

İYİ PARTİ HEYETİ DE BELLİ OLDU

İYİ Parti Ramazan Bayramı'nda kabul heyetinde, Toplumsal Politikalar Başkanı Ayfer Yılmaz, Ankara MilletvekiliAyhan Altıntaş ve Gençlik Politikaları Başkanlığı Genç Teşkilatlanma Başkanı Onur Hondoroğlu yer aldı. İYİ Parti'nin ziyaret heyeti ise, Seçim İşleri Başkanı, Ankara Milletvekili Şenol Sunat, Genel İdare Kurulu Üyesi Mehmet Arslan ve Gençlik Politikaları Başkanlığı Sosyal Politikalar MYK Başkanı Ceren Genç'ten oluştu.

İYİ PARTİ MHP'YE GİTMEYECEK

16 siyasi partiyle bayramlaşacak olan İYİ Parti sırasıyla, Türkiye Değişim Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti, CHP, Milli Yol Partisi, AK Parti, DSP, Gelecek Partisi, DEVA, Anavatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Genç Parti, Hür Dava Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Memleket Partisi ve Merkez Partisi ile bayramlaşacak. İYİ Parti, HDP ve MHP ile ise bayramlaşmayacak.

EN AZ MHP BAYRAMLAŞACAK

MHP'nin bayramlaşma heyetinde ise Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MYK üyeleri Fatih Çetinkaya ve Turan Şahin yer aldı. Altı siyasi partiyle bayramlaşacak olan MHP ilk olarak DSP, sonrasında da AK Parti, BBP, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi ve CHP'yle bayramlaşacak. MHP, İYİ Parti ve HDP ile bayramlaşmayacak.

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