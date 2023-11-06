Parlamenter GY Birliği Astana Bildirisini değerlendirdi

Parlamenter Gazeteci Yazarlar Birliği Başkanı İbrahim Aydemir, Türk Devletleri Teşkilatının Onuncu Zirve Bildirisi'ni değerlendirerek, "Bu birlikteliğin mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'dır. Kendisine minnettarız." dedi.

Parlamenter Gazeteci Yazarlar Birliği Başkanı İbrahim Aydemir, Türk Devletleri Teşkilatının Onuncu Zirve Bildirisi'nin önemine dikkat çekerken, "Toplantıyla, bölge ülkeleri arasındaki işbirliği ve karşılıklı anlayışın güçlenmesi adına önemli bir perspektif sunulmaktadır. 156 maddeden müteşekkil Astana Bildirisi, liderlik ve icraat odaklı yaklaşımların, bölgesel işbirliği ve dayanışma üzerindeki olumlu etkisini açık bir şekilde yansıtmaktadır." şeklinde konuştu.

"Slogan değil icraat"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın slogan atmak yerine icraatlarıyla öne çıkan liderlik anlayışı, Türk Devletleri Teşkilatı'nın de gösterdiği benzer icraatlarla tam anlamıyla örtüşmekte olduğunu ifade eden Aydemir, daha sonra şunları söyledi, "Parlamenter Gazeteci Yazarlar Birliği olarak, Türk Devletler Teşkilatı'nın bölgesel işbirliğini ve dayanışmayı güçlendirmek adına gerçekleştirdiği girişimleri ve alınan kararları, bölgedeki istikrarın ve kalkınmanın artırılmasına yönelik önemli adımlar olarak değerlendirmekteyiz."

"ASTANA senedi çok değerli"

Aydemir bildiride vurgulanan Astana Senedi'nin kabul edilmesinin, bölge ülkeleri arasındaki dayanışmanın ve işbirliğinin artırılmasında önemli bir temel oluşturulduğunu belirterek, "Ayrıca, Sivil Koruma Mekanizmasının önemi vurgulanarak üye devletlere bu konuda yapılan çağrıyı, bölgenin afet ve acil durum yönetimi kapasitesini güçlendirme adına atılmış önemli bir adım olarak düşünmekteyiz. Bölgesel işbirliği ve dayanışma, sadece sözde değil, somut icraatlarla ve kararlı adımlarla sağlanabilir. Bu açıdan, Türk Devletler Teşkilatının bölge ülkeleri arasındaki iş birliğini ve kardeşlik bağlarını güçlendirmek adına gösterdiği çabalar, bölgede barış ve istikrarın sürdürülebilirliği adına önemli bir örnek teşkil etmektedir. Türk Devletleri Teşkilatı'nın, bölgesel işbirliği ve dayanışmayı artırma yönündeki çabaları, bölgenin geleceği için umut verici bir perspektif sunmaktadır. liderlik, sadece sözlerle değil, icraatlarla ölçülür. Bu meyanda, Türk Devletler Teşkilatının bölgesel kalkınma ve istikrarın sağlanmasına yönelik kararlı adımlarını takdir ve gıpta ile karşıladığımızı belirtmek isteriz." şeklinde konuştu. - ERZURUM