Papa Leo, İsrail-Filistin İhtilafında İki Devletli Çözümü Destekliyor

Katoliklerin ruhani lideri Papa 14'üncü Leo, resmi ziyaret kapsamında Türkiye'den Lübnan'a geldiği sırada uçakta yaptığı açıklamada İsrail- Filistin ihtilafında tek çözümün iki devletli çözüm olduğunu belirterek, "Hepimiz biliyoruz ki şu anda İsrail bu çözümü hala kabul etmiyor, ancak biz bunu tek çözüm olarak görüyoruz" dedi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa 14'üncü Leo, Türkiye'nin ardından resmi ziyaret kapsamında Lübnan'a geldi. Papa, başkent Beyrut'ta Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Başbakan Nevvaf Selam, Meclis Başkanı Nebih Berri ile askeri yetkililer tarafından törenle karşılandı. Lübnan halkı, Beyrut Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na kadar uzanan yollarda toplanarak Papa'ya sevgi gösterisinde bulundu. Papanın ikili görüşmelerin yanı sıra 2020 yılında patlama meydana gelen Beyrut Limanı'nı ziyaret ederek dua etmesi bekleniyor. Papa, ayrıca Beyrut sahilinde açık havada bir ayin yönetecek.

ABD'li bir papadan ilk kez iki devletli çözüm açıklaması

Papa, Türkiye'den Lübnan'a gittiği sırada ise uçakta açıklamalarda bulundu. Papa, İsrail-Filistin ihtilafında tek çözümün iki devletli çözüm olduğunu belirterek, "Hepimiz biliyoruz ki şu anda İsrail bu çözümü hala kabul etmiyor, ancak biz bunu tek çözüm olarak görüyoruz. Biz İsrail ile de dostuz ve iki taraf arasında arabulucu bir rol üstlenerek, herkes için adil bir çözüme ulaşmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Papa Leo, söz konusu açıklaması ile iki devletli çözümü dile getiren ilk ABD'li papa olarak kayıtlara geçti. - BEYRUT