Haberler

Papa Leo, İsrail-Filistin İhtilafında İki Devletli Çözümü Destekliyor

Papa Leo, İsrail-Filistin İhtilafında İki Devletli Çözümü Destekliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Katoliklerin ruhani lideri Papa 14'üncü Leo, yaptığı açıklamada İsrail-Filistin ihtilafında tek çözümün iki devletli çözüm olduğunu belirtti. Papa, Lübnan yolculuğu sırasında İki Devletli Çözümü savunarak, bu konudaki arabuluculuk rolünü üstleneceklerini ifade etti.

Katoliklerin ruhani lideri Papa 14'üncü Leo, resmi ziyaret kapsamında Türkiye'den Lübnan'a geldiği sırada uçakta yaptığı açıklamada İsrail- Filistin ihtilafında tek çözümün iki devletli çözüm olduğunu belirterek, "Hepimiz biliyoruz ki şu anda İsrail bu çözümü hala kabul etmiyor, ancak biz bunu tek çözüm olarak görüyoruz" dedi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa 14'üncü Leo, Türkiye'nin ardından resmi ziyaret kapsamında Lübnan'a geldi. Papa, başkent Beyrut'ta Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Başbakan Nevvaf Selam, Meclis Başkanı Nebih Berri ile askeri yetkililer tarafından törenle karşılandı. Lübnan halkı, Beyrut Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na kadar uzanan yollarda toplanarak Papa'ya sevgi gösterisinde bulundu. Papanın ikili görüşmelerin yanı sıra 2020 yılında patlama meydana gelen Beyrut Limanı'nı ziyaret ederek dua etmesi bekleniyor. Papa, ayrıca Beyrut sahilinde açık havada bir ayin yönetecek.

ABD'li bir papadan ilk kez iki devletli çözüm açıklaması

Papa, Türkiye'den Lübnan'a gittiği sırada ise uçakta açıklamalarda bulundu. Papa, İsrail-Filistin ihtilafında tek çözümün iki devletli çözüm olduğunu belirterek, "Hepimiz biliyoruz ki şu anda İsrail bu çözümü hala kabul etmiyor, ancak biz bunu tek çözüm olarak görüyoruz. Biz İsrail ile de dostuz ve iki taraf arasında arabulucu bir rol üstlenerek, herkes için adil bir çözüme ulaşmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Papa Leo, söz konusu açıklaması ile iki devletli çözümü dile getiren ilk ABD'li papa olarak kayıtlara geçti. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti

Netanyahu, Cumhurbaşkanı'ndan resmen affını istedi
Yozgat'ta dev altın rezervi keşfi! Değeri yaklaşık 4 milyar dolar

Bir ilimizde dev altın keşfi! Milyarlarca dolardan bahsediliyor
Kara kış İstanbul'un kapısında! Tarih verildi, lapa lapa yağacak

Kara kış İstanbul'un kapısında! Tarih verildi, lapa lapa yağacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Papa'nın Türkiye ziyareti kriz çıkardı! MHP'nin ardından bir tepki de Destici'den

MHP'den sonra bir sert tepki de Destici'den: Bunun adı hesaplaşmadır
Papa 14. Leo, Lübnan'a gitmek üzere Türkiye'den ayrıldı

4 gün sonra Türkiye'ye böyle veda etti! İşte Papa'nın yeni durağı
Filipe Luis, 1.5 yıl önce başladığı teknik direktörlük kariyerinde şimdiden kazandığı kupa sayısıyla dikkat çekti

Teknik adamlığa 1.5 yıl önce başladı! Kazandığı kupa sayısına bakın
Başını otomobile çarptığı çocuğu yere fırlattı! Dehşet anları kamerada

Bulun bu adamı! Küçük kıza yaptığı skandal hareket kameraya yansıdı
Papa'nın Türkiye ziyareti kriz çıkardı! MHP'nin ardından bir tepki de Destici'den

MHP'den sonra bir sert tepki de Destici'den: Bunun adı hesaplaşmadır
Trump, dede rolüyle gündemde: Torunuyla keyifli bir gün geçirdi

Dünyayı sarsan lider, torunuyla yumuşadı: Trump'ın en sakin günü
Partizan taraftarları, Obradovic'in ayrılığını antrenmanda protesto etti

Takımdan ayrıldı, taraftarlar dayanamayıp salonu bastı
Şükran günü şoku: Ağırlığa dayanamayan masa devrildi

Masa ağırlığa dayanamadı, Aile neye uğradığını şaşırdı
Sular çekildi, tarihi kalıntılar gün yüzüne çıktı

Sular çekildi, tarihi kalıntılar gün yüzüne çıktı
Yargıtay'dan emsal karar! Tek bir 'tık' dahi evliliğinizi yıkabilir

Yargıtay'dan emsal karar! Tek bir 'tık' dahi evliliğinizi yıkabilir
Anlaşma tamamlandı! Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüyor

Anlaşma tamamlandı! 1.5 yıl sonra Süper Lig'e geri dönüyor
Volkan Demirel'in hedefinde Galatasaray'ın iki yıldızı birden var

Hedefinde Galatasaray'ın iki yıldızı birden var
Dursun Özbek'in Sadettin Saran'ın teklifi neden reddettiği belli oldu

Sadettin Saran'ın teklifini reddetmesinin sebebi meğerse buymuş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.