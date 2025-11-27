Haberler

Papa 14'üncü Leo Türkiye Ziyaretinin İlk Ayağını Tamamladı

Güncelleme:
Papa 14'üncü Leo, Türkiye ziyaretinin ilk aşamasını Ankara'da tamamladıktan sonra İstanbul'a gitti. Uğurlama sırasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da bulunuyordu.

ANKARA'DAN AYRILDI

Papa 14'üncü Leo, Türkiye ziyaretinin ilk ayağında Ankara'daki temaslarını tamamladı. Papa 14'üncü Leo, Vatikan Büyükelçiliği ziyareti sonrası Esenboğa Havalimanı'na geçerek İstanbul'a yola çıktı. Papa'yı, havalimanından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy uğurladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
