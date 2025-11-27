Papa 14'üncü Leo, Ankara'da (3)

DİYANET'İ VE VATİKAN BÜYÜKELÇİLİĞİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Papa 14'üncü Leo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettikten sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'na geçti. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ile bir araya gelen Papa 14'üncü Leo, 45 dakika süren görüşmenin ardından Vatikan Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. Büyükelçilik çıkışında bekleyen vatandaşları araçtan selamlayan Papa 14'üncü Leo, daha sonra İstanbul'a gitmek üzere Esenboğa Havalimanı'na geçti.