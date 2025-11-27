Papa 14'üncü Leo, Ankara'da

VATİKAN Devlet Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa 14'üncü Leo, Ankara'ya ulaştı.

Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa 14' Leo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 27-30 Kasım'da gerçekleştireceği ilk Türkiye ziyareti kapsamında Esenboğa Havalimanı'na ulaştı. 14'üncü Leo'yu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, havalimanında karşıladı. Ankara, İstanbul ve İznik'te ziyaretlerde bulunacak olan 14'üncü Leo, Ankara'da temasları kapsamında Anıtkabir'i ziyaret edecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nı ziyaret edecek.