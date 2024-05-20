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Belediye kamelyaları kaldırdı! İşte gerekçesi

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Yerel seçim sonrası AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne geçen Palu Belediyesi, Şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Kaya Mesire Alanı'ndaki 20 kamelyayı "Örf ve adetlere uygun kullanılmadığı" gerekçesiyle kaldırdı.

31 Mart'taki yerel seçimlerde AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne geçen Muhammet Septioğlu yönetimindeki Palu Belediyesi, Şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Kaya Mesire Alanı'ndaki 20 kamelyayı kaldırdı. Belediye durumun gerekçesini "Mesire alanı toplum yapımıza, örf ve adetlerimize uygun kullanılmadığı için" ifadeleriyle açıklandı.

"HATIRA ORMANINA DÖNÜŞTÜRÜLECEK"

İlçe halkının duruma tepki gösterdiği gelişme, Palu Belediyesi'nin şu açıklamasıyla duyuruldu: "İlçemiz için önemli bir yere sahip olan Mahmut Samini Hazretleri Türbesi yerleşkesi içinde yer alan Şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Kaya mesire alanı toplum yapımıza, örf ve adetlerimize uygun kullanılmadığı ve inanç turizmimizin tam anlamıyla hizmet verebilmesi için yine şehidimizin adını taşıyarak hatıra ormanına dönüştürülecektir. Mevcut mesire alanında bulunan oyun parkları ve çardaklar sayısı arttırılarak 'Çırçır' diye bilinen mesire alanımıza taşınıp mesire alanlarımız daha da genişletilerek en kısa sürede halkımızın hizmetine sunulacaktır."

Palu Belediyesi kamelyaları örf ve adetlere uygun kullanılmıyor' diye kaldırdı

"İNSANLARIN ALKOL ALDIĞI İDDİASIYLA YIKILDI"

Eski CHP Palu İlçe Başkanı Adnan Karatay, belediyenin aldığı karara tepki gösterdi. Karatay, şunları söyledi:

"Eski tarihi köprüsü yakınlarda geçen sene yapılan 20 kamelya 10 gün önce insanların alkol aldıklarını iddiasıyla Palu Belediye Başkanı'nın talimatıyla yıkıldı. Bu alan geçen sene yine belediyenin bütçesiyle yapılmıştı, ilçedeki vatandaşlara sormadan bu kamelyaları kaldırdılar. Örf ve adetlere uygun kullanılmadığından dolayı yıkıldığını söyleyen belediye bu alanı kaldırmak yerine bir güvenlik görevlendirebilir ve sorunu halledebilirdi. Ancak belediye maalesef yapıcı olmak yerine yıkıcı olmayı tercih etti.

Ailelerin hafta sonları piknik yaptıkları bir yerdi bu alan. Her çardak arasında 30 metre uzaklık var mangal alanları vardı dışarıdan birçok aile geliyor ve ilçe esnafında alışveriş yaptıkları için esnafa da ekonomik anlamda yararı oluyordu. Ancak yeni başkan hiçbir ilçe sakinine sormadan ansızın bir gece bu mesire alanını kaldırdı. Bu doğru bir hareket değil ama yapacak bir şey yok."

Kaynak: ANKA / Selahattin Demirel - Politika

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