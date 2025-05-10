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Pakistan Ordusu, Hindistan'ın S-400 Hava Savunma Sistemini İmha Etti

Pakistan Ordusu, Hindistan'ın S-400 Hava Savunma Sistemini İmha Etti
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Pakistan ordusu, Hindistan'ın Pencap eyaletine düzenlediği karşı saldırıda 1.5 milyar dolar değerindeki S-400 hava savunma sisteminin imha edildiğini açıkladı. Operasyon, hipersonik füzeler ve hassas güdümlü mühimmatlar kullanılarak gerçekleştirildi.

Pakistan ordusu, Hindistan'ın Pencap eyaletine düzenlediği karşı saldırısında S-400 hava savunma sisteminin imha edildiğini duyurdu.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR), Hindistan'ın saldırılarına karşı başlattığı Bunyan-un-Marsoos Operasyonu'na ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Hindistan'ın Pencap eyaletine bağlı Jalandhar'da bulunan Adampur'a düzenlenen hava saldırısında Hindistan'a ait bir S-400 hava savunma sisteminin başarıyla hedef alınıp imha edildiği bildirildi. Saldırının JF-17 ile hipersonik füzeler ve hassas güdümlü mühimmatlar kullanılarak gerçekleştirildiği, S-400 hava savunma sisteminin etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Değerinin yaklaşık 1.5 milyar dolar olduğu tahmin edilen S-400 sisteminin, Hindistan'ın en gelişmiş karadan havaya füze sistemlerinden biri olduğu belirtildi. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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