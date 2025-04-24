Pakistan, Hindistan ile Su Anlaşmazlığında Savaş Tehdidinde Bulundu

Pakistan, Hindistan'ın İndus Havzası'nda suyun akışını durdurmaya ya da yönüne değiştirmeye yönelik her türlü girişiminin "savaş nedeni" sayılacağını duyurdu.

Hindistan- Pakistan arasındaki diplomatik gerilim tırmanıyor. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir bölgesindeki saldırılarının ardından Yeni Delhi'nin diplomatik hamlelerine verilecek cevabı belirlemek üzere Milli Güvenlik Kurulu'nu topladı. Toplantının ardından Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Hindistan'ın İndus Su Anlaşması'nı askıya alma kararının reddedildiği ifade edildi. Suyu durdurma veya suyun yönünü değiştirmeye yönelik herhangi bir girişimin "savaş nedeni" olarak değerlendirileceği ve tam güçle karşılık verileceği ifade edildi. Hindistan ile Wagah Sınır Kapısı'nın derhal kapatılacağı aktarıldı. Hindistan vatandaşlarına muafiyet planı kapsamında verilen tüm vizelerin askıya alındığı duyuruldu. İslamabad'daki Hint diplomat sayısı 30'a düşürüldü ve Hindistan savunma, deniz ve hava danışmanlarının 30 Nisan'dan önce Pakistan'ı terk etmeleri istendi. Pakistan hava sahası da Hindistan'a ait veya Hindistan tarafından işletilen havayollarına kapatıldı. Hindistan ile tüm ticaret askıya alındı.

Hindistan'ın saldırıya tepkisi

Hindistan salı günü Cemmu ve Keşmir'in turistik bölgesinde 26 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının ardından dün Pakistan'ı teröre destek vermekle suçlamıştı. Hindistan, Güvenlik Kabinesi Komitesi (CCS) Toplantısı'nın ardından Pakistan ile 1960 İndus Su Anlaşması'nı askıya almıştı. Terör örgütlerine destek vermekle suçlanan Pakistan'ın desteği kalıcı olarak sonlandırana kadar anlaşmanın yeniden yürürlüğe girmeyeceği ifade edilmişti. Hindistan ayrıca Pakistan sınırındaki Attari-Wagah Sınır Kapısı kapatma kararı almıştı. Pakistan vatandaşlarının Saarc Vize Muafiyet Programı kapsamında Hindistan'a girişi yasaklanmış, daha önce verilen tüm vizeler iptal edilirken, vize kapsamında Hindistan'da bulunan Pakistanlılardan 48 saat içinde ülkeyi terk etmesi istenmişti. Başkent Yeni Delhi'deki Pakistan Yüksek Komisyonu'nda görevli askeri danışmanlar "istenmeyen kişi" ilan edilmiş, söz konusu kişilere Hindistan'ı terk etmeleri için 1 hafta süre verilmişti. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Hindistan Yüksek Komisyonu'ndaki görevli askeri danışmanların da geri çekilmesi kararı alınmış, İslamabad'daki misyonda görevli personel sayısının 55'ten 30'a düşürüleceği belirtilmişti.

Cemmu ve Keşmir'deki terör saldırısı

Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir bölgesindeki Pahalgam'ın turistik bir noktasında salı günü tatilcilere ateş açılmış, saldırıda 25 Hindistan vatandaşı yerli turist ile 1 Nepal vatandaşı hayatını kaybetmişti. Görgü tanıkları, silahlı şahısların tatilcilere yakın mesafeden ateş açtığını belirtmişti. Hindistan polisi, saldırının ardından Cemmu ve Keşmir'de düzenlenen operasyonlarda yaklaşık bin 500 kişiyi gözaltına almıştı. Saldırıyı "Keşmir Direnişi (TRF)" adlı örgüt üstlenmişti.

Tartışmalı bölge: Keşmir

Keşmir, komşu ülkeler Pakistan ve Hindistan'ın 1947'de bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana bölünmüş durumda. İki ülke de Keşmir'in tamamında hak iddia ediyor. Hindistan Keşmir'de bir kısmını kontrol ettiği toprakları "Cemmu ve Keşmir", Pakistan ise kendi kontrolündeki toprakları "Azad Keşmir" olarak adlandırıyor.

Hinduların çoğunlukta olduğu Hindistan ile Müslümanların çoğunluğundaki Pakistan arasında Keşmir konusunda yaşanan gerginlikler, Hindistan hükümetinin 2019 yılında yarı özerk statüsünü tek taraflı olarak iptal ettiği Keşmir'i doğrudan Yeni Delhi'ye bağlama kararının ardından artmıştı. - İSLAMABAD