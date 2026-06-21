Pakistan Başbakanı Şerif, ABD heyetiyle bir araya geldi

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, bugün İsviçre'de başlayan ABD- İran barış müzakereleri kapsamında ABD Başkan Yardımcısı James David Vance başkanlığındaki heyet ile bir araya geldi.

Dünyanın gözü ve kulağı, İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında bugün başlayan ABD- İran barış müzakerelerine çevrildi. Yüz yüze görüşmelerin yapılacağı müzakerelerin ilk turuna Pakistan ve Katar arabuluculuk yapıyor. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, taraflar arasındaki barış müzakereleri kapsamında ABD Başkan Yardımcısı James David Vance başkanlığındaki heyetle bir araya geldi. Toplantıya Vance ile birlikte ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner katıldı. Pakistan Başbakanı Şerif'e ise Genelkurmay Başkanı Asim Munir eşlik etti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi bugün yaptığı açıklamada, "Bir günlük bir toplantı yapacağız. Sabah, arabulucu olan Pakistan ve Katar heyetleriyle ikili görüşmeler yapacağız. Öğleden sonra ise İran ve ABD heyetleri arasında, Katar ve Pakistan temsilcilerinin de katılımıyla dörtlü görüşmeler yapılacak" ifadelerini kullanmıştı. - BURGENSTOCK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı