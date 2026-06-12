Pakistan Başbakanı: ABD-İran Barışı Hiç Olmadığı Kadar Yakın

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD- İran arasında imzalanması beklenen barış anlaşmasına ilişkin, "Nihai ve üzerinde uzlaşma sağlanmış metnin tamamlandığını teyit edebiliriz, barış hiçbir zaman şu anda olduğu kadar yakın olmamıştı" dedi. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı