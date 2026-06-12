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Pakistan Başbakanı: ABD-İran Barışı Hiç Olmadığı Kadar Yakın

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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD-İran arasında imzalanması beklenen barış anlaşmasına ilişkin, "Nihai ve üzerinde uzlaşma sağlanmış metnin tamamlandığını teyit edebiliriz, barış hiçbir zaman şu anda olduğu kadar yakın olmamıştı" dedi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD- İran arasında imzalanması beklenen barış anlaşmasına ilişkin, "Nihai ve üzerinde uzlaşma sağlanmış metnin tamamlandığını teyit edebiliriz, barış hiçbir zaman şu anda olduğu kadar yakın olmamıştı" dedi. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran barışa çok yakın, anlaşma metni hazır

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