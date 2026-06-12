Pakistan Başbakanı: ABD-İran Barışı Hiç Olmadığı Kadar Yakın
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD-İran arasında imzalanması beklenen barış anlaşmasına ilişkin, "Nihai ve üzerinde uzlaşma sağlanmış metnin tamamlandığını teyit edebiliriz, barış hiçbir zaman şu anda olduğu kadar yakın olmamıştı" dedi.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD- İran arasında imzalanması beklenen barış anlaşmasına ilişkin, "Nihai ve üzerinde uzlaşma sağlanmış metnin tamamlandığını teyit edebiliriz, barış hiçbir zaman şu anda olduğu kadar yakın olmamıştı" dedi. - İSLAMABAD
Kaynak: İhlas Haber Ajansı