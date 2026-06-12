Pakistan Başbakanı Şerif: "(ABD-İran barış anlaşmasında) Nihai metin tamamlandı"

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD- İran arasında imzalanması beklenen barış anlaşmasına ilişkin, "Nihai ve üzerinde uzlaşı sağlanmış metnin tamamlandığını teyit edebiliriz. Barış hiçbir zaman şu anda olduğu kadar yakın olmamıştı" dedi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD-İran arasındaki müzakere sürecine ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Şerif, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, taraflar arasında imzalanması beklenen barış anlaşmasının metninin tamamlandığını belirtti. Şerif, " Pakistan'ın sürdürdüğü yoğun arabuluculuk çabaları devam ederken, barış anlaşmasını sabote etmek isteyenler tarafından yürütülen kesintisiz bir yanlış bilgilendirme kampanyasının farkındayız. Bunu bir kenara bırakarak, barış anlaşmasına ilişkin nihai ve üzerinde uzlaşı sağlanmış metnin tamamlandığını teyit edebiliriz" dedi.

Şerif, Pakistan'ın bundan sonraki adımların netleştirilmesi için her iki tarafla da yakın şekilde çalışmaya devam edeceğinin altını çizerek, "Barış hiçbir zaman şu anda olduğu kadar yakın olmamıştı" ifadelerini kullandı. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı