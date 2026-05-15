KKTC Cumhurbaşkanı Vekili Öztürkler: 'Hristodulidis'in Türk askerine 'işgalci' demesi haddine değildir'

KKTC Cumhurbaşkanı Vekili Ziya Öztürkler, Rum lider Hristodulidis'in Türk askerine 'işgalci' demesine tepki göstererek, bu söylemin haddine olmadığını belirtti. Öztürkler, Türkiye'nin 1974 müdahalesinin uluslararası hukuka uygun olduğunu vurguladı.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, "Hristodulidis'in Türk askerine 'işgalci' demesi haddine değildir" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis'in, Yunan Parlamentosu'nda yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Öztürkler, Rum yönetiminin 'tarihsel gerçekleri çarpıtan, siyasi sorumsuzluk içeren ve bölgesel barışı hedef alan' bir tutum sergilediğini belirtti. Öztürkler, "Hristodulidis'in Türk askerine 'işgalci' demesi haddine değildir" ifadesini kullandı.

Öztürkler, yazılı açıklamasında, Hristodulidis'in Türkiye'ye yönelik 'işgal' suçlamalarıyla Kıbrıs Türk halkının yaşadığı acıları ve 1974'e giden sürecin gerçeklerini bilinçli olarak yok saydığını vurguladı. Türkiye'nin 1974'teki müdahalesinin Garanti Antlaşması'ndan doğan uluslararası hukuka uygun bir adım olduğunu hatırlatan Öztürkler, "Bu müdahale olmasaydı Kıbrıs Türk halkı bugün belki de fiziken var olamayacaktı" dedi.

Güney'in Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı'nı devraldıktan sonra içine düştüğü 'öz güven sarhoşluğuna' dikkat çeken Öztürkler, Rum liderin bu geçici görevi sanki AB'nin kalıcı liderliğiymiş gibi yorumladığını kaydetti. Öztürkler, "Hristodulidis, Orta Çağ derebeyi zihniyetiyle hareket ederek, AB'yi kendi siyasi hesaplarına alet etmeye çalışmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

Rum liderin Kıbrıs Türk halkını ve onun seçilmiş liderliğini yok sayan yaklaşımını da eleştiren Öztürkler, "Sanki bu adada bir devlet, bir halk, bir irade yokmuş gibi davranmak, çözüm iradesinin samimiyetsizliğinin en açık göstergesidir. Rum yönetimi bu gerçeği her sabah Beşparmak Dağları'nda gururla dalgalanan KKTC bayrağını gördüğünde, Metehan'dan gözüken Cumhuriyet Yerleşkesi'ni fark ettiğinde hatırlıyor. Bu semboller, Rum tarafının yıllardır bastırmaya çalıştığı eziklik duygusunu her gün yeniden tetiklemektedir" açıklamasını yaptı.

Öztürkler, Rum yönetiminin özellikle son dönemde kendisini 'İsrail'in bölgesel politikalarının alt taşeronu' haline getirdiğini belirterek, "Hristodulidis adeta Netanyahu'nun bölgedeki temsilcisi gibi davranmaktadır. Kendi halkının hür iradesini hangi karşılıkla teslim ettiğini açıklamaktan kaçınmaktadır" ifadelerini kullandı.

Rum liderin 'işgal' söylemini kendi ülkesindeki askeri yapılanmalara bakarak değerlendirmesi gerektiğini aktaran Öztürkler, şunları kaydetti:

"Eğer işgal arıyorsa Baf'taki Mari'deki askeri üslerine, ülkesinin dört bir yanında yükselen İsrail yatırımlarına, limanlarına gelen Fransız savaş gemilerine baksın. Kendi egemenliğini dış güçlere teslim etmiş bir yönetimin ve destekçilerinin Türk askerine işgalci demesi kimsenin haddine değildir. Kıbrıs Türk halkı, ana vatan Türkiye ile, KTBK ve GKK ile birlikte sonsuza dek sahibi olduğu toprakları koruyacak güce, iradeye, kararlılığa sahiptir. Biz atalarımızdan devraldığımız bayrağın rengini damarlarımızdaki asil kandan alıyoruz. Bu iradeyi hiçbir baskı, hiçbir tehdit, hiçbir siyasi oyun sarsamaz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHale Koyuncu:

beylerin haddini bilmezligine bak hele bir de kendi ulkesinde israil ussleri varken turk askerine isgalci diyor komedi resmen

Haber YorumlarıHasan Sami Şansal:

bu adamlara bak sen hala isgal diyolar ya ataturk dunya gormus bir liderdi 1974 harekatı uluslararası anlasmalara dayanıyor yoksa kıbrıs turkleri orada yok olurdu rum tarafı hep aynı oyunu oynuyo ama biz tarihimizi biliyoruz

Haber YorumlarıAli Demir:

abi eskiden boyle seyler yoktu ya herkes birbirine saygiliydi simdi kimse haddini bilmiyo??

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

