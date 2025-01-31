Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti

Ak Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde yeğenini Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tanıştırdı. Kura töreninde mikrofonu alan Zengin, "Kurada hemen göremeyeceğiz ama... Benim yeğenim Arif Dağhan'ı da telaffuz etmek istiyorum. Benim yeğenim hiç olmazsa size bir selam versin. Kurada da adını görürüz" dedi.

METİNER'DEN TEPKİ GELDİ

Törende yeğenini ayağa kaldırıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tanıtan Zengin'in bu anları sosyal medyada gündem olurken konuyla ilgili AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"SAHNEDE GÖRÜNMELERİ DE ANONS EDİLMESİ DE..."

Özlem Zengin'in bu çıkışının AK Parti'ye zarar verebileceğini ifade eden Metiner, "Adli kura toplantısı bir parti toplantısı değildir. O yüzden Cumhurbaşkanımız ve Adalet Bakanımız dışında partili aidiyeti olan arkadaşlarımızın o kura toplantısında sahnede görünmeleri doğru değildir. Adli kura toplantısında kürsüden hangi savcının hangi siyasetçimizin yakını olduğunun bizzat o siyasetçimiz tarafından anons edilmesi de doğru değildir. Bu gereksiz yere yanlış bir algının oluşmasına sebep verir. Bunun doğru olmadığını söylemek bir hassasiyet işidir. Bunu dostane bir uyarı ve eleştiri üslubuyla sunmak, AK Parti davasına gönül vermiş herkesin en doğal hakkıdır" ifadelerine yer verdi.