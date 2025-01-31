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Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti

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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'ndeki çıkışıyla ilgili bir paylaşım yapan AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, "Adli kura toplantısında kürsüden hangi savcının hangi siyasetçimizin yakını olduğunun bizzat o siyasetçimiz tarafından anons edilmesi doğru değildir" dedi.

Ak Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde yeğenini Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tanıştırdı. Kura töreninde mikrofonu alan Zengin, "Kurada hemen göremeyeceğiz ama... Benim yeğenim Arif Dağhan'ı da telaffuz etmek istiyorum. Benim yeğenim hiç olmazsa size bir selam versin. Kurada da adını görürüz" dedi.

METİNER'DEN TEPKİ GELDİ

Törende yeğenini ayağa kaldırıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tanıtan Zengin'in bu anları sosyal medyada gündem olurken konuyla ilgili AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"SAHNEDE GÖRÜNMELERİ DE ANONS EDİLMESİ DE..."

Özlem Zengin'in bu çıkışının AK Parti'ye zarar verebileceğini ifade eden Metiner, "Adli kura toplantısı bir parti toplantısı değildir. O yüzden Cumhurbaşkanımız ve Adalet Bakanımız dışında partili aidiyeti olan arkadaşlarımızın o kura toplantısında sahnede görünmeleri doğru değildir. Adli kura toplantısında kürsüden hangi savcının hangi siyasetçimizin yakını olduğunun bizzat o siyasetçimiz tarafından anons edilmesi de doğru değildir. Bu gereksiz yere yanlış bir algının oluşmasına sebep verir. Bunun doğru olmadığını söylemek bir hassasiyet işidir. Bunu dostane bir uyarı ve eleştiri üslubuyla sunmak, AK Parti davasına gönül vermiş herkesin en doğal hakkıdır" ifadelerine yer verdi.

Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (77)

Haber YorumlarıKusbaz Vesselam:

ne olmuş arkadaş Metiner de ayıp etmiş haa kadının yeğeni okumus hukukçu olmuş. onu tanıtıyor ya nolacaadı

Yorum Beğen38
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Haber YorumlarıMehmet Gazanfer:

GÜYA KURA YAPIYORLAR BEN 6.5 YILDIR ECZACI ATAMA KURASINA GIRIYORUM NEDENSEN BAZILARI ILK YILINDA ATANIYOR BEN HAKKARIYI BILE YAZMAMA RAGMEN ATANAMADIM YAZIKLAR OLSUN

Yorum Beğen418
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Haber YorumlarıSUNSET null:

o gösterisi ile mütevazi aile savcıları, hakimleri şimdi hangi adaleti tesis edecek, torpilli meslektaşın gölgesinde!

Yorum Beğen380
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

ne kadar bos seyler bir miletvekilinin yakıni öğretmen olamaz mj belki adam çabalamjs kazanmis önemli olan torpil olmamasi alkol katildir yasaklansın diye cagri yap devlet marketlere kayyum atasin dkye cagri yap milletle alakaniz başörtülü kardeşimizler her zamn kredileri vardir ugrasmayin sayin Metiner

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Haber YorumlarıA.talha Durgut:

Özlem hanım başörtüsü ye milletvekili olsun diye yaptığımız mücadelenin sonu. Emeklerimize yazık olmuş. Devam et Özlem Yıldız..

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

buram buram kalite kokuyorlar:)))) Anlarsınız ya !!!! rezalet diz boyu derlerdi, diz falan kalmadı boyu aştı

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Haber YorumlarıYasar Unal:

Mehmet Metiner dahi rahatsız olduysa durum vahim gerçekten. Özlem Zengin yapmış yine yapacağını.

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Haber YorumlarıNihat Coktas:

gel bu savsıya güven

Yorum Beğen182
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Haber YorumlarıRecep Koca:

Bu durumu anlamadım.yegenim dediniz..adını tam bilemediniz.bakıniz yeğenim de kurada mi demektesiniz.hoş bulmadım......olmadı

Yorum Beğen161
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıSeydo:

Erdoğan ı kullanmaya başladılar.

Yorum Beğen135
Yorum Beğenme9
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