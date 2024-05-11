Üye Girişi
Haberler

Özhaseki: Deprem geçti, TOKİ'nin yaptığı konutlardan bir tanesi bile yıkılmadı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem sonrası yapılan TOKİ konutlarının hiçbirinin yıkılmadığını belirtti. Özhaseki, açılış töreninde yaptığı konuşmada, TOKİ'nin deprem bölgesindeki konutlarının az hasarlı bile olmadığını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Deprem geçti, 1 milyon 300 bin deprem bölgesi dahil olmak üzere TOKİ'nin yaptığı konutlardan bir tanesi bile yıkılmadı. Az hasarlı bir TOKİ evi yok, orta hasarlı, ağır hasarlı değil, az hasarlısı bile yok. Hamdolsun yaptığımız işi iyi yapıyoruz." dedi.

Özhaseki, Kayseri'de Oruçreis Mahallesi'nde Kocasinan Belediyesinin hayırsever işbirliğiyle yaptırdığı Döndü-Şükrü Karaca Aile Sağlık Merkezi ile İsmail Hakkı Durusu Parkı'nın açılış törenine katıldı.

Burada konuşan Özhaseki, bölgede TOKİ tarafından yapılan evlere dikkati çekti.

Türkiye'nin 6 Şubat 2023 tarihinde büyük bir felaket yaşadığını anımsatan Özhaseki, 18 ilin depremden etkilendiğini, 14 milyon insanın zarar gördüğünü, 850 bin bağımsız birimin ya yıkıldığını ya da yıkılmayı beklediğini hatırlattı.

TOKİ'nin deprem bölgesinde büyük bir görev üstlendiğini anlatan Özhaseki, şöyle devam etti:

"TOKİ buradaki nezih konutlar gibi deprem bölgesinde de binlerce konuta başladı. Bakanlığımıza bağlı olan yapı işlerinde köy konutlarını yapıyoruz, Emlak Konut da aynı şekilde deprem konutları yapmaya devam ediyor. Şu anda neredeyse başladığımız konut sayısı 400 bin civarında. Buradaki hak sahipleri haklarını alıncaya kadar bizler o bölgelerde olmaya devam edeceğiz. 1240 yerde şantiyemiz var, 4 bin 333 köyde çelik karkaslı köy evleri yapıyoruz. Eskiden TOKİ denildiği zaman biraz entel, dantel geçinenler TOKİ'nin evlerine yukarıdan bakarlar, kekremsi bir vaziyette karşılarlar, biraz istihza ile de 'TOKİ konutları mı, ne olacak' gibi de konuşurlardı. Deprem geçti, 1 milyon 300 bin deprem bölgesi dahil olmak üzere TOKİ'nin yaptığı konutlardan bir tanesi bile yıkılmadı. Az hasarlı bir TOKİ evi yok, orta hasarlı, ağır hasarlı değil, az hasarlısı bile yok. Hamdolsun yaptığımız işi iyi yapıyoruz."

Kayseri'nin hayırseverliğine değinen Özhaseki, her gittiği yerde kentin hayırsever yönünü örnek gösterdiğini, Kayseri'nin tarihte hayır yapanların eserleriyle anılmaya devam ettiğini dile getirdi.

Özhaseki, AK Parti iktidarında Türkiye'de birçok alanda devrim niteliğinde işler yapıldığını, özellikle altyapı, sağlık, ulaşım ve eğitimde övünülecek işlerin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da parka adı verilen İsmail Hakkı Durusu'nun, Bandırma Vapuru'nun kaptanı olduğunu, ismini bu parkta yaşatacaklarını belirtti.

Bölgede bulunan TOKİ konutları için Bakan Özhaseki'ye teşekkür eden Çolakbayrakdar, az katlı binaların yer aldığı bölgenin beğeni topladığını dile getirdi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı'nın da konuşma yaptığı programda hayırsever ailelere çiçek ve plaket takdim edildi, açılış kurdelesi kesildi.

Şirintepe Mahallesi'ne "akıl küpü" kütüphane

Bakan Özhaseki, törenden önce Melikgazi Belediyesi ve hayırsever İşgüzar ailesi tarafından Şirintepe Mahallesi'ne yaptırılan Yusuf ve Hatice İşgüzar Akıl Kütü Kütüphanesi'nin açılışına katıldı.

Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, eğitimin önemine dikkati çekti. Devletin eğitime yönelik yaptığı yatırımları vurgulayan Özhaseki, 2002 yılında eğitime ayrılan bütçe 10 milyar lira iken bugün 1,5 trilyon liraya ulaştığını, 800 binden fazla öğretmen atandığını aktardı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da ilçede eğitim ve sağlık alanında yaptıkları hizmetleri anlattı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu da konuşma yaptı.

Hayırsever aileye çiçek takdiminin ardından yapılan dua ile açılış kurdelesi kesildi.

Kaynak: AA / Politika

İklim Değişikliği Mehmet Özhaseki Deprem Çevre Politika Güncel Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

 Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

 Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek

Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek

Bakmadan Geçme

Newcastle – Brighton maçı nereden, nasıl izlenir? Newcastle Brighton canlı yayın linki! Azerbaycan deprem mi oldu? Az önce nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 11 Mayıs Cumartesi depremler! KOCAELİSPOR – SAKARYASPOR CANLI: Kocaelispor – Sakaryaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Kocaelispor Sakaryaspor canlı yayın linki! BOLUSPOR – ÇORUM FK CANLI: Boluspor – Çorum FK maçı nereden, nasıl izlenir? Boluspor Çorum FK canlı yayın linki! ŞANLIURFASPOR – MANİSA FK CANLI: Şanlıurfaspor – Manisa FK maçı nereden, nasıl izlenir? Şanlıurfaspor Manisa FK canlı yayın linki! TUZLASPOR – GENÇLERBİRLİĞİ CANLI: Tuzlaspor – Gençlerbirliği maçı nereden, nasıl izlenir? Tuzlaspor Gençlerbirliği canlı yayın linki! ADANASPOR – BANDIRMASPOR CANLI: Adanaspor – Bandırmaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Adanaspor Bandırmaspor canlı yayın linki! 11 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Dolar ne kadar, yükseldi mi? #128184 11 Mayıs Dolar ne kadar oldu, kaç TL? Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 11 Mayıs Cumartesi Survivor yeni bölüm! 11 Mayıs hangi burç? 11 Mayıs'ta doğanlar hangi burç oluyor? 11 Mayıs tarihi hangi burç olur? ANNELER GÜNÜ DUYGUSAL, KISA MESAJLAR! Anneler Günü resimli, uzun ve öz mesajları neler? Anneler Günü'ne özel kısa sözler neler? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 11 MAYIS CUMARTESİ 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI 11 MAYIS | 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek! Öğretmenler il içi atama takvimi 2024! Öğretmenlerin il içi tayin ne zaman? İsteğe bağlı yer değişikliği başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?
Yer: Diyarbakır! Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor

Yer: Diyarbakır! Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title