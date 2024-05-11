Özhaseki: Deprem geçti, TOKİ'nin yaptığı konutlardan bir tanesi bile yıkılmadı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Deprem geçti, 1 milyon 300 bin deprem bölgesi dahil olmak üzere TOKİ'nin yaptığı konutlardan bir tanesi bile yıkılmadı. Az hasarlı bir TOKİ evi yok, orta hasarlı, ağır hasarlı değil, az hasarlısı bile yok. Hamdolsun yaptığımız işi iyi yapıyoruz." dedi.

Özhaseki, Kayseri'de Oruçreis Mahallesi'nde Kocasinan Belediyesinin hayırsever işbirliğiyle yaptırdığı Döndü-Şükrü Karaca Aile Sağlık Merkezi ile İsmail Hakkı Durusu Parkı'nın açılış törenine katıldı.

Burada konuşan Özhaseki, bölgede TOKİ tarafından yapılan evlere dikkati çekti.

Türkiye'nin 6 Şubat 2023 tarihinde büyük bir felaket yaşadığını anımsatan Özhaseki, 18 ilin depremden etkilendiğini, 14 milyon insanın zarar gördüğünü, 850 bin bağımsız birimin ya yıkıldığını ya da yıkılmayı beklediğini hatırlattı.

TOKİ'nin deprem bölgesinde büyük bir görev üstlendiğini anlatan Özhaseki, şöyle devam etti:

"TOKİ buradaki nezih konutlar gibi deprem bölgesinde de binlerce konuta başladı. Bakanlığımıza bağlı olan yapı işlerinde köy konutlarını yapıyoruz, Emlak Konut da aynı şekilde deprem konutları yapmaya devam ediyor. Şu anda neredeyse başladığımız konut sayısı 400 bin civarında. Buradaki hak sahipleri haklarını alıncaya kadar bizler o bölgelerde olmaya devam edeceğiz. 1240 yerde şantiyemiz var, 4 bin 333 köyde çelik karkaslı köy evleri yapıyoruz. Eskiden TOKİ denildiği zaman biraz entel, dantel geçinenler TOKİ'nin evlerine yukarıdan bakarlar, kekremsi bir vaziyette karşılarlar, biraz istihza ile de 'TOKİ konutları mı, ne olacak' gibi de konuşurlardı. Deprem geçti, 1 milyon 300 bin deprem bölgesi dahil olmak üzere TOKİ'nin yaptığı konutlardan bir tanesi bile yıkılmadı. Az hasarlı bir TOKİ evi yok, orta hasarlı, ağır hasarlı değil, az hasarlısı bile yok. Hamdolsun yaptığımız işi iyi yapıyoruz."

Kayseri'nin hayırseverliğine değinen Özhaseki, her gittiği yerde kentin hayırsever yönünü örnek gösterdiğini, Kayseri'nin tarihte hayır yapanların eserleriyle anılmaya devam ettiğini dile getirdi.

Özhaseki, AK Parti iktidarında Türkiye'de birçok alanda devrim niteliğinde işler yapıldığını, özellikle altyapı, sağlık, ulaşım ve eğitimde övünülecek işlerin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da parka adı verilen İsmail Hakkı Durusu'nun, Bandırma Vapuru'nun kaptanı olduğunu, ismini bu parkta yaşatacaklarını belirtti.

Bölgede bulunan TOKİ konutları için Bakan Özhaseki'ye teşekkür eden Çolakbayrakdar, az katlı binaların yer aldığı bölgenin beğeni topladığını dile getirdi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı'nın da konuşma yaptığı programda hayırsever ailelere çiçek ve plaket takdim edildi, açılış kurdelesi kesildi.

Şirintepe Mahallesi'ne "akıl küpü" kütüphane

Bakan Özhaseki, törenden önce Melikgazi Belediyesi ve hayırsever İşgüzar ailesi tarafından Şirintepe Mahallesi'ne yaptırılan Yusuf ve Hatice İşgüzar Akıl Kütü Kütüphanesi'nin açılışına katıldı.

Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, eğitimin önemine dikkati çekti. Devletin eğitime yönelik yaptığı yatırımları vurgulayan Özhaseki, 2002 yılında eğitime ayrılan bütçe 10 milyar lira iken bugün 1,5 trilyon liraya ulaştığını, 800 binden fazla öğretmen atandığını aktardı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da ilçede eğitim ve sağlık alanında yaptıkları hizmetleri anlattı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu da konuşma yaptı.

Hayırsever aileye çiçek takdiminin ardından yapılan dua ile açılış kurdelesi kesildi.