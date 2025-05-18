Özgürlük Filosu Koalisyonu'na Ait Gemideki Beş Türk Vatandaşı Türkiye'ye Dönüyor

Özgürlük Filosu Koalisyonu'na Ait Gemideki Beş Türk Vatandaşı Türkiye'ye Dönüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait 'Conscience' isimli gemide mürettebat olarak görev yapan beş Türk vatandaşı, Malta üzerinden bu akşam Türkiye'ye gelecek. Vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait "Conscience" isimli gemide mürettebat olarak görev yapan beş Türk vatandaşı Türkiye'ye gelecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait "Conscience" isimli gemide mürettebat olarak görev yapan beş Türk vatandaşı bu akşam Malta üzerinden Türkiye'ye gelecek. Vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken söz konusu gemideki tüm Türk vatandaşları Malta'dan Türkiye'ye dönüşleri tamamlanmış olacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
İtalyanlar Osimhen'in yeni adresini duyurdu

Anlaşma tamam gibi! Osimhen'in yeni adresini duyurdular
Dünya Miras Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde 2 milyar liralık kenevir imha edildi

Dünya Miras Listesi'nde yer alıyor! 2 milyarlık kenevir ele geçirildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eurovision 2025'i Avusturya kazandı! Finale İsrail protestosu damga vurdu

Eurovision'da kazanan belli oldu! Finale İsrail protestosu damga vurdu
Gölge başkan Ertan Yıldız itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler

Gölge başkan itirafçı oldu! İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
Komşularıyla yemekte buluşan Emel Sayın'dan unutulmaz bir akşam

Komşularıyla yemekte buluştu, unutulmaz bir akşam yaşattı
İstanbul'da halk otobüsü şoförleri 22 Mayıs'tan itibaren greve gidiyor

İstanbul'da şoförler kontak kapatıyor, otobüsler çalışmayacak
Ali Koç'tan Fenerbahçe Derneği'ne baskın! Dernek Başkanı'na sert tepki

Gece yarısında olay! Ali Koç Fenerbahçe Derneği'ni bastı
Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un beden diliyle üstünlük kurma çabasına izin vermedi

Üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hareketiyle mat etti
Fenerbahçe'nin kiralık yolladığı futbolcu gittiği takımda kral oldu

Kiralık yolladıkları futbolcu gittiği takımda kral oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.