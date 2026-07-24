Özgür Özel ve 91 Milletvekili CHP'den İstifa Ederek YENİ Parti'ye Katıldı
Özgür Özel, YENİ Parti'nin kuruluş evraklarını imzalayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Özel ile birlikte toplam 91 milletvekili de CHP'den istifa ederek YENİ Parti Kurucular Kurulu'na katıldı.
Özgür Özel, YENİ Parti'nin kuruluş evraklarını imzalayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Özel ile birlikte toplam 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek YENİ Parti Kurucular Kurulu'na katıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı