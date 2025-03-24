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Özgür Özel yarın Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek

Özgür Özel yarın Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu yarın Silivri Cezaevi'nde ziyaret edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalar kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, dün 'terör' soruşturmasında serbest bırakılırken 'yolsuzluk' soruşturmasında ise tutuklandı. İmamoğlu, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden de uzaklaştırıldı.

ÖZEL'DEN İMAMOĞLU'NA ZİYARET

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanmasının ardından Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edilen Ekrem İmamoğlu'nu yarın ziyaret edecek. Söz konusu gelişmeyi CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın duyurdu. Günaydın, Özel'in ziyaretinin yarın saat 09.30'da gerçekleştirileceğini söyledi.

GRUP TOPLANTISI İSTANBUL'DA

Öte yandan CHP, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısı'nın yarın İstanbul'da düzenleneceğini duyurdu. CHP'den yapılan açıklamada, grup toplantısının saat 13.30'da Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde düzenleneceği bildirildi.

Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıhasan ozdemir:

"Eko seni gönderdik ama emin ol C.B adaylığını sana ayırdık üzülme rahat rahat yat " mi diyecek

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