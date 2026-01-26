CHP Genel Başkanı Özel, basın toplantısı düzenledi Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, uyuşturucunun hem sağlık hem de güvenlik sorunu olduğunu belirterek, "Gelinen noktada uyuşturucu çeteleriyle ve bağımlılıkla mücadelenin etkin sonuçlar vermediği görülmektedir." dedi.

Özel, partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisinde (CAO) düzenlenen Yürütme Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti.

Toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen Özel, CAO'da, ülkedeki sorunları tespit ettiklerini, somut çözüm önerileri üzerine çalıştıklarını ve hazırlıkları kamuoyuyla paylaştıklarını söyledi.

Türkiye'nin ağır bir uyuşturucu sorunuyla karşı karşıya olduğunu savunan Özel, "Bu sorun, hem sağlık hem de bir güvenlik sorunudur. Gelinen noktada uyuşturucu çeteleriyle ve bağımlılıkla mücadelenin etkin sonuçlar vermediği görülmektedir. Türkiye artık uyuşturucu ticaretinde yalnızca bir transit ülke değildir, aynı zamanda bir hedef ülkedir." görüşünü paylaştı.

Özel, uyuşturucuyla mücadelede ciddi bir anlayış ve politika değişikliğine ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Uyuşturucuyu, "uluslararası bir finans ağı ve kara para düzeni" olarak nitelendiren Özel, "Bu düzen, paraya dokunulmadan, baronlara ulaşılmadan, uluslararası ağlar dağıtılmadan bitmeyecektir." değerlendirmesini yaptı.

Özel, uyuşturucuyla mücadeleyi siyaset üstü bir mesele olarak ele aldıklarını belirterek, iktidara gelmeleri durumunda uyuşturucuyla mücadele için ulusal seferberlik ilan edeceklerini aktardı.

Toplantıda eğitime dair konuları da ele aldıklarını ifade eden Özgür Özel, kalıcı yaz saati uygulamasını, "Öğrencilerimiz hala güneş doğmadan okula gitmeye devam ediyor." diyerek eleştirdi, uygulamanın, "enerji tasarrufu sağlamadığını" öne sürdü.

Özel, okullarda zorbalık ve akran şiddetinin sürdüğünü ifade ederek, psikolojik danışmanlık birimlerinin ise birçok okulda bulunmadığını savundu.

"Gençlerin barınma hakkını güvence altına alacağız"

Milyonlarca gencin, barınma derdi, geçim kaygısı, eşitsizlik ve güvensizlikle boğuştuğunu öne süren Özel, gençlerin barınma hakkını güvence altına alacaklarını söyledi.

Dar gelirli gençler için "kira destek fonu" kuracaklarını anlatan Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"25 yaş altı gençleri koruyan özel bir 'genç kiracı yasası' çıkartacağız. Cumhuriyet yurtlarını 1 yıl içerisinde bitireceğiz. Eğitim kredilerini ihtiyaca göre yükselteceğiz. Geri ödemesiz bursların kapsamını genişleteceğiz. Biz, gençlerin hayatta kalmak için değil, kendi ülkelerinde hayal kurmak ve bu hayalleri gerçekleştirmek için yaşadığı bir Türkiye'yi inşa etmek istiyoruz. Vizesiz Avrupa'yı, yasaksız Türkiye'yi gençlerimizin omuzlarında yükselteceğiz."

Toplantıda, kadına yönelik şiddet olaylarını da görüştüklerini belirten Özel, çözüm için köklü ve bütünlükçü bir değişime işaret etti.

Özel, güvenli hissetmenin en temel vatandaşlık hakkı olduğunu vurgulayarak, "Ama kadınlar ekonomik ve sosyal hayatta maalesef kendilerini güvende hissetmiyorlar." dedi.

CHP'nin iktidar olması durumunda Türkiye'yi yeniden İstanbul Sözleşmesi'ne taraf yapacaklarını bildiren Özel, "Uyulmayan ve uygulanmayan bir yasa yerine, hepimizin birden sahipleneceği ve güçlendireceği bir anlayışı etkin kılmak durumundayız." şeklinde konuştu.