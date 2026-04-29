Özgür Özel, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'ı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ile gerçekleştirdikleri basına kapalı görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yaptı. Özel, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne ilişkin, "Gönül istiyor ki tüm işçilerin, üç konfederasyonun birlikte 1 Mayıs'ı kutlayacağı bayramları hep birlikte yaşayalım. Ancak bu sene 1 Mayıs'ta Sayın Genel Başkan, TÜRK-İŞ Edirne'de olacaklar. Biz geçen sene İstanbul'da birlikteydik. Edirne'de cuma günü birlikte olamayacağımız için bugünden gelip, Sayın Genel Başkan'ın ve TÜRK-İŞ'te örgütlü bütün emekçi arkadaşların 1 Mayıs'ını kutlamak istedik" dedi.

'BAYRAM ZEHİR, TAKSİM YASAK'

Konu 1 Mayıs, sendika ve sendikalaşma olunca TÜRK-İŞ ve işçilerle konuşacakları çok şey olduğunu belirten Özel, "Önce şu taahhüdümüzü söyleyelim. 2010 yılında iktidar partisi, '1 Mayıs hem bayram hem de Taksim'de' diye, bununla övünen billboardlar yaptırmıştı. 2 sene Taksim'e çıkış serbest oldu. Sonra bu iktidar, Taksim'den korkar oldu. Şimdi 1 Mayıs'ta bayram da zehir Taksim de yasak. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında işçi, hangi meydanı istiyorsa o meydan 1 Mayıs günü işçinindir. Külliyenin, Cumhurbaşkanlığı'nın bahçesini istiyorsa, orası işçiye açık olacaktır. Bir gün bütün işçilerin hep birlikte, istediklerinde Taksim'de milyonlarca işçinin birlikte 1 Mayıs'ı kutlayacağı meydanlarda, onlarla birlikte olacağımız o günü, halay çekmeyi bekliyoruz. O gün için mücadele ediyoruz. Mücadelemiz buna ilişkindir. Bütün işçilerin 1 Mayıs'ı kutlu olsun" diye konuştu.

'BAŞARI, MADENCİLERİN BAŞARISI'

Maden işçilerinin Ankara'da gerçekleştirdikleri ve dün uzlaşıyla sonuçlanan eyleme ilişkin konuşan Özel, sorunun çözülmesinden memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Bu sorunun çözümüne emeği, katkısı olan herkese teşekkürler. Öncelikle çocuklarının hakkı için alın terleri için Eskişehir'den kalkıp Ankara'ya kadar gelen, gereğinde yalın ayak yürüyen, gereğinde açlık grevi yapan, gözaltına alınan ama bırakıldığında mücadelesini bırakmayan emekçi arkadaşlarımızın karşısında saygı ile eğiliyoruz. Hepimiz katkı sağlamaya çalıştık ama başarı onların başarısıdır, onların mücadelesidir. Bu süreçte Sayın Başkanın da hem gözaltı süreçlerinde İçişleri Bakanlığı ve emniyet nezdinde hem de sorunların çözülmesi için görüşülmesi gereken her kademede katkı sağladığını ve bu konuda emekten, işçiden yana tavır içinde olduğunu bildiğimiz kısımları vardı. Bilmediğimiz kısımlarını Sayın Başkandan öğrendik. Bu anlamda da teşekkür ediyoruz. Buradan Türkiye'de 'Emeğimin karşılığını alamıyorum, alın terim sömürülüyor' diyen herkese öncelikle sendikalı olmayı öğütlüyoruz, sendikalı olmayı tavsiye ediyoruz. En kötü sendika, sendikasızlıktan iyidir. Tabii 'En kötü sendika, sendikasızlıktan iyi' diye sendikacılığı da kötü yapmamak lazım. Baktığınızda kimse mangalda kül bırakmıyor. Herkes emekten yana, emekçiden yana, sendikadan yana. Eğer 1 Mayıs tebriklerinde, emeğe saygıda samimiyse iktidar, yarından tezi yok Çalışma, Sosyal Güvenlik Komisyonu toplanır Meclis'te. Saatler içinde örgütlenmenin önünde ne engel varsa, sendikalaşma önünde ne zorluklar çıkarılıyorsa ya da sendikalı işçilere toplu iş sözleşmesine ulaşana kadar ve toplu iş sözleşmesi sırasında, uygulanması sırasında ne haksızlıklar yapılıyorsa; bunları engelleyecek işi 1,5 saat içinde, sendikaların uzmanlarının ve her birimizin de partisindeki bu alanda çok kıymetli milletvekillerimizin katkılarıyla bu sorunu çözebiliriz. 1 Mayıs eğer bayramsa, bayram gibi kutlanacaksa gelin işçilere bir bayram hediyesi verelim. Buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum" dedi.

'3 AYIN ENFLASYON FARKINI UYGULAMAK LAZIM'

TÜRK-İŞ'in yayımladığı açlık sınırı bültenine işaret eden Özel, "Bugün açlık sınırı, asgari ücretten 8 bin lira yukarıdadır. Bu bir şeyi gösteriyor. 2018 yılında ve 2023 yılında Sayın Erdoğan emekçilerden destek talep ederken, 'Enflasyon tek haneli rakamların üstünde olursa üç ayda bir asgari ücrete enflasyon ayarlaması yapabiliriz' demişti. Bu konuda taahhütte bulunmuştu. Ama seçildiği günden beri asgari ücret yılda bir kez artıyor. Şimdi ilk üç ayda yüzde 10 enflasyon var ve bu şöyle gözüküyor ki 6 ay dolduğunda asgari ücrete yapılmış olan zammı enflasyon yutacak. Bunun için öyle temmuzu falan beklemeden, ilk üç ayın enflasyon farkını asgari ücrete uygulamak lazım. Bir kişinin tek başına çalışıp hayata tutunabilmesi için 44 bin liraya ihtiyacı var. Bu acı gerçeği, 1 Mayıs arifesinde bir kez daha ifade etmek isterim. Daha da kötüsü yıllarca çalışıp elleri nasırlanan, dirsekleri çürüyen, en sonunda gözlük numaraları büyüyen, 'Sen artık çalışmayacaksın. Bugüne kadar sen bize baktın, bundan sonra biz size bakacağız' dediğimiz emeklilere, bugün Türkiye'de çok büyük bir haksızlık yapılmaktadır. En düşük emekli maaşı 20 bin liradır. Ortalama emekli maaşı 23 bin liradır ve açlık sınırı 36 bin liradır. Bir kişinin tek başına geçim maliyeti 44 bin liradır. Bunun için hem en düşük emekli maaşının artırılması hem de bütün emekli maaşlarının yaşanabilir sınırlar içine çekilmesi için gerekli çalışmaların yapılması gerekiyor" dedi.

'ÖZEL SEKTÖRDE PROMOSYON YASAL ZORUNLULUK OLMALI'

İşçilerin mücadelesinin kendilerinin de mücadelesi olduğunu söyleyen Özel, "Staj mağdurlarından sorunun çözülmesi, taşeron sorununun çözülmesi çok çok önemlidir. Ayrıca da özel sektör emekçilerine promosyon verilmesinin yasal güvence altına alınması, yasal zorunluluk olması çok önemli. Kamudaki çalışanların promosyonları devlet garantisinde ama işçinin maaşından alınacak promosyon işverenin insafına bırakılmış durumda. Hele hele burada doğru bir yasal düzenleme yapılırsa, çok güçlü pazarlıklar yapılarak özel sektördeki işçilerin de çok iyi promosyonlar alması imkanı ortaya çıkar" diye konuştu.

'BENİM ÖYLE BAKAN ADAYIM VAR'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın Ankara'da bir süredir eylem yapan madencilerin çalıştığı firmayla ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösteren Özel, "Bakanın işi, 'Buna bu vakitten sonra ruhsat vermem' demek değil, böyle adamların maden ruhsatı almaması ve emekçinin hem canının hem de maaşının böyle yanlış adamlara emanet edilmemesidir. 'Bakanlığın önü değil, holding patronunun evinin önü' diyorsan, bırak o zaman bakanlığı. Sorumluluk alabilecek, işçi mağdur olduğunda önüne gelip de eylem yaptığında, işçinin demokratik protestosuna tahammül edebilecek birisi bakan olsun. Benim öyle bakan adayım var. Seçimden sonra bakanlığın önünde eyleme gelen işçiye elinde çayı götüren, 'Derdin nedir arkadaşım' diyen, onun derdini çözen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanım olacak benim. Çalışma Bakanım olacak benim. Hepsi işçiden yana bakanlar olacak. Yok, sen işçiyi patronun evinin önüne yolluyorsan, sen zaten o bakanlıkta bakanlık yapmıyorsun, o makamı işgal ediyorsun demektir" açıklamasında bulundu.

Özel, 4 Mayıs'tan itibaren tam kadro sahada olacaklarını hem iktidar hem de muhalefet mensubu herkesin kapısını çalacaklarını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı