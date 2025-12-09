CHP Genel Başkanı Özel, 'İnsan Hakları Günü Ödül Töreni'nde konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Tarihin en zor dönemlerinden birinden geçiyoruz. Burada dayanışma gösteren herkese çok ihtiyaç var." dedi.

Özel, Sosyal Demokrasi Derneği (SDD) tarafından Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen "İnsan Hakları Günü Ödül Töreni"ne katıldı.

Burada konuşan Özel, Türk siyasi tarihinin en fazla hak ihlali yapılan döneminde olduklarını, büyük bir itibar suikastıyla karşı karşıya bulunduklarını söyledi.

Partisinden 15 belediye başkanının cezaevinde bulunduğunu belirten Özel, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımızla ilgili söylenen bütün yalanlar ortada ve Türkiye'de ikili hukuk sistemi var. Ama iddianamede hiçbir somut delille karşı karşıya değiliz. Öyle bir sürecin noktasına geldik ki biz yaz boyunca 'İddianame çıksın, biz bu iddianameyle yargılanmayacağız, bu yalancıları, iftiracıları yargılayacağız' diyorduk. O sıralarda biz meydan okuyorduk, 'Merak etmeyin, iddianame çıksın birbirinizin yüzünüze bakamayacaksınız' diyorlardı. İddianame çıktı, biz birbirimizin yüzüne bakıyoruz. Şimdiye kadar yaptığımız, yarın 74'üncüsünü yapacağımız eylemlerle 11 milyon kişinin içine de karıştık, yüzüne de baktık, gözüne de baktık. Ama dün bütçe görüşmelerinde iddianameyi savunabilecek bir kişi çıkmadı karşımıza."

"700 yılla yargılanan adam serbest, yatarı 7 ay olan suçtan 6-7 aydır içeride olan arkadaşımız var." diyen Özel, İnsan Hakları Günü Ödülü'nün tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı adayları Ekrem İmamoğlu'na verildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"O yüzden duygulandığım konu şu, seçilmişe görevini yapması gerektiği sürede hapiste olduğu için insan hakları ödülü veriyoruz. O da 'Ben mağduriyete uğradım, ödülü alıyorum' diyemiyor, 'Ben bu ödülü şunun, şunun yerine de alıyorum' diyor. O yüzden tarihin en zor dönemlerinden birinden geçiyoruz. Burada dayanışma gösteren herkese çok ihtiyaç var. Bugün bunun adı, Sosyal Demokrasi Derneği, yürekten teşekkür ediyorum. Bundan önce de her fırsatta ifade ettim. Televizyonu başında bizi izleyen kim varsa şunu söylüyorum. 'Bu işler doğru, küfür ile abad olunmaz ama zulüm ile abad olunur' diyorsanız, 'Bu kadar zulüm iyidir, beterini hak ettiniz' diyorsanız, bunu diyene benim sözüm yok. Bunu diyen otursun bizim bu mücadeleyi kazanmamızı beklesin. Ama eğer 'Bu kadar da olmaz. Haksızlık yapılıyor ve gerçekten büyük haksızlık. Ekrem Başkan çıkmalı.' diyorsan sen evinden çıkmalısın. Evde oturarak bu iş olmuyor. Evde oturarak Ekrem Başkan çıkarılacak olsa ben de partide oturacağım. Ama partide oturarak, evde oturarak, risk almayarak, meydan okumayarak bu iş başarılamayacak."

"Meşru meydanlarda kalabalık olmaya davet ediyoruz"

CHP Genel Başkanı Özel, eninde sonunda başaracaklarını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu başarıldığında bizimle birlikte Sami Doğan'dan demokrasi ve mücadele madalyası hak edenlerden mi olacaksın? Yoksa 'O pijamayla evde oturuyordu' diyeceklerimizden mi olacaksın? Bunun için herkesi, bu zulme ortak olmak istemeyen herkesi her türlü direnişe davet ediyorum. Biz kimseyi gelip de polisle askerle çatışmaya davet etmiyoruz. Biz meşru meydanlarda kalabalık olmaya davet ediyoruz, çok olmaya devam ediyoruz. 10 bin kişi başka bir şey, 100 bin kişi başka bir şey, 1 milyon kişi bambaşka bir şey. Gitgide güçlenmek, kalabalıklaşmak, günü geldiğinde toplanmak, günü geldiğinde sandığa el uzatan olursa o sandığa uzanan elleri hep birlikte geri püskürtmek için size ihtiyacımız var. 'Özgür Başkanım seni çok seviyorum. Selam söyle, Ekrem Başkan'a onu çok seviyorum.' Öyle sözle sevme, elle sevme dönemi bitti. Kimse beni öyle sevmesin. Bizi seven arkamızdan gelsin."

SDD Genel Başkanı Sami Doğan da "2025 İnsan Hakları Ödülü"nün insan hakları konusundaki duyarlılığı, insan haklarından taviz vermeyen duruşu ve mücadelesi dikkate alınarak Ekrem İmamoğlu'na verilmesinin kararlaştırıldığını söyledi.

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da burada eşi Ekrem İmamoğlu'nun bu ödüle layık görülmesinin gururunu yaşadığını belirterek, eşinin mektubunu okudu.

Doğan, konuşmaların ardından Özel ve Dilek İmamoğlu'na, "SDD 2025 İnsan Hakları Ödülü"nü Ekrem İmamoğlu adına verdi.

Ardından "insan hakları için hukuk devleti" konulu sunuş yapıldı.