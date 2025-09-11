Özgür Özel, Sancaktepe'de 11 Açılış Törenine Katıldı

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Sancaktepe Belediyesi'nin düzenlediği 11 Açılış, 11 Temel Atma Töreni'ne katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sancaktepe Belediyesi tarafından düzenlenen 11 Açılış, 11 Temel Atma Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Özel, "Bugün 11 Eylül ve bugün 11 tane temel atmaya geldik. 11 tane de daha önce temelini attığımız eseri, hizmet binasının açılışını yapmaya geldik. Bu son derece kıymetli bir durum. Toplam 22 kreş oldu. Biraz önce yenilerinin de yapılacağını, sayının 26'ya çıkacağını söyledi. Ben şimdi Sancaktepelilere sorsam, 'Cumhuriyet Halk Partisi'nden önce Sancaktepe'de kaç kreş var?' desem, herkes bir fikrini söyler, kimse bilemez. Vallahi üç diyen de yanılır, beş diyen de 10 diyen de. Çünkü sıfır kreş vardı, bir tane bile kreş yoktu. Ne demek kreşin olmaması? Bu nasıl bir tercih? İşlerine geldiği zaman betonları dökmeyi biliyorlar da niye kreş yapmıyorlar? Çünkü bu politik bir tercih, siyasi bir tercih. Tayyip Bey'in kabinesi var; 17 bakan, bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı, 18 kişi. Kaçı kadın? Biri kadın. O hangi bakanlık? Aile Bakanlığı. Kafada kadının yeri; aile, ev. 'Bunun dışındaki işleri kadın yapamaz.' Ama bizim bu 18 bakanı takip eden gölge kabinemiz var. 18 genel başkan yardımcımdan dokuzu kadın, dokuzu erkek. İşte bu yüzden var gücümüzle kreşleri yapıyoruz ki kadınlar çalışma hayatına katılabilsin, kadınlar iş yaşamında var olsun, sosyal yaşamda var olsunlar" dedi.

'SANDIĞI BİZ GETİRDİK, BİZ SAHİP ÇIKACAĞIZ'

Özel, "İstanbul'u yıllarca kaybettik ama gidip de kimsenin mazbatasını, diplomasını iptal ettirmeye; çamur, çirkefle yönetime gelmeye kalkmadık. Çalıştık, milletin gönlünde yer eden Ekrem İmamoğlu'nu çıkardık. Kazandık, kazandık, kazandık. Ona karşı yapılan darbeye de direniyoruz. Özgür Çelik'e karşı yapılan darbeye de direniyoruz. Parti içinde, parti dışında seçilmemiş kimseye hürmetimiz yoktur. Sandığı biz getirdik, biz sahip çıkacağız. Bugün CHP'nin binalarına çökülürken sessiz kalanlara, yarın sıra senin tapuna, senin binana geldiğinde bu günleri hatırlarsın, iş işten geçmiş olur, diyorum. Hepinize sesleniyorum ki kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bu anlamda bugün DEM Parti'nin Eş Genel Başkanları geldi. Buraya gelmeden önce İYİ Parti'nin Genel Başkanı Müsavat Bey ziyaret etmişti. Zafer Partisi, pazar günü sabah ziyarette bulunmak istiyor. Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi Genel Başkanları ayrı ayrı aradılar, mesajlar yayınladılar. Demokratların birlikte direnmesi, muhalefetin güçlü bir cephe halinde karşı çıkması Türkiye'nin tek umududur. ya demokrasiyi kurtaracağız, geleceğimizi kurtaracağız, gençlerimizi kurtaracağız; ya da Erdoğan'ın koltuk hevesi için bu memleketin batmasına, yoksullaşmasına, Amerikan - İsrail planlarıyla ele geçirilmesine seyirci kalacağız" diye konuştu.

'BİR KEZ DAHA ATATÜRK'ÜN PARTİSİNİ İKTİDAR YAPACAĞIZ'

Özel, "Bunun için şunu söylemek isterim ki kimse umutsuzluğa kapılmasın. Enerjimiz yüksek, inancımız tam. Ekrem Başkan'ın dediği gibi 'gençliğimiz var.' Baş eğmeyeceğiz. Mücadele edeceğiz. Herkese düşen bir tek şey var, bugün olduğu gibi dün Kadıköy'de olduğu gibi Maltepe'de olduğu gibi çağrıldığınız yere gelin. Kalabalıkları toplayalım. Ahlaki üstünlük bizdedir. Psikolojik üstünlük bizdedir. Çoğunluk enerjisi bizdedir. Hep birlikte 100 yıl sonra bir kez daha kurtulacağız. Bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini iktidar yapacağız" dedi.