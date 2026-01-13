Haberler

CHP Genel Başkanı Özel, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ı andı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı vefatının 14. yılında anarak, onun bağımsızlık ve özgürlük mücadelesindeki önemini vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı vefatının 14. yılında andı.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simge isimlerinden Rauf Denktaş'ı vefatının 14'üncü yıl dönümünde saygıyla anıyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika
