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Özgür Özel: Önümüzdeki günlerde Sayın Erdoğan ile yüz yüze bir görüşmemiz olacak

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel Strazburg'da katıldığı toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı "Sayın Özel'e kapımız açık. Ele alacağımız konu başlıklarımız çok, ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz" açıklamasına yanıt verdi. Özel, "Önümüzdeki günlerde Sayın Erdoğan'la yüz yüze bir görüşmemiz olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam gerçekleşen Kabine toplantısının ardından gazetecilerin yönelttiği "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sizden randevu istediği konuşuluyor. Bu talebe yanıtınız ne olur?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt vermişti.

ERDOĞAN: SAYIN ÖZEL'E KAPIMIZ AÇIK

Erdoğan, "CHP'nin Genel Başkanı Sayın Özel'e kapımız açık. Ele alacağımız konu başlıklarımız çok, ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL FRANSA'DAKİ TOPLANTIDA KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük yankı uyandıran sözlerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün Strazburg'da yanıt verdi.

"SAYIN ERDOĞAN İLE YÜZ YÜZE BİR GÖRÜŞMEMİZ OLACAK"

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi İlkbahar Oturumu kapsamında düzenlenen Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grubu Toplantısı'na katılan Özel, "Önümüzdeki günlerde Sayın Erdoğan'la yüz yüze bir görüşmemiz olacak" dedi.

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Haberler.com - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Recep Tayyip Erdoğan Özgür Özel Strazburg AK Parti Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (9)

ARSLANOĞLU Hakan:

Erdoğan çok deneyimli tecrübeli bir lider olduğunu Dünya biliyor. Onunla görüşecek yüz asla iki yüzlü olmaması gerekir. Erdoğan adamı gözünden tanır.

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Yusuf ODEMIS:

Zaten Özgür ün daha çok fırın ekmesi yemesi gerekiyor.. Kim olursa olsun. Kim gelirse gelsin hakkımızda hayırlısı olsun.. Kişiler çok önemli değil. Önemli olan birliğimizdir.

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sade vatandaş:

yau adam bugün demediğini bırakmadı hala yarabbi şükür diye yüzünü sıvayıp onunla görüşeceğim diyor insanda bir gurur bir omurga olur ben bu yüzden sülaleyi bile defterden sildim

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Eymen Tunç:

Siyasetde özlediğimiz tablolar bunlar. Hepiniz bu millet için varsınız. Millet yoksa sizde yoksunuz. Artık ötekileştirmeyi, ayrıştırmayı bırakıp birlik oluruz inşallah. Öyle olursa karlı çıkan Türkiye olur.

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Yusuf ODEMIS:

Artık birlik olmanız dileğiyle. Hepiniz hepimiz bu vatanın evladıyız. Bunu bilin bize yeter..

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Serif Serif:

CHP terörist, ona oy verenler terörist falan diyenler vardı. Umarım edeplerini takınırlar artık. Hepimiz bu ülke için en iyisi olsun istiyoruz. Tercihler farklı olabilir ama bu ülkenin yarısına terörist demek en basit ifadeyle ahlaksızlıktır.

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ARSLANOĞLU Hakan:

Erdoğan Ülke liderliğinden düştüğü zaman, Allah yaşatmasın Suriyeliler gibi olur sözde komşu Ülkelerin sınırlarından içeri alınmayı bekleriz. ALLAH Türklere bugünleri yaşatmasın.

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Serif Serif:

Korku psikoloji yemiyor artık, başka bişey bulun

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Mucahit Kocyigit:

Gerginlik istemiyoruz

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