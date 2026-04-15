Haberler

CHP Genel Başkanı Özel'den okullardaki saldırılara ilişkin paylaşım Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları sonrası, okul güvenliğinin sağlanmasının devletin temel görevi olduğunu vurgulayarak acil önlemler alınmasını talep etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye'nin en acil gündemlerinden biri artık okul güvenliği olmalıdır." ifadesini kullandı.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da, Şanlıurfa'da ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı diledi.

Yaralılara acil şifalar temenni eden Özel, "Olayı duyar duymaz, partimizden 4 kişilik bir heyeti Kahramanmaraş'a görevlendirdik. Arkadaşlarımız, hem acıyı paylaşacak hem ailelerin ihtiyaçlarıyla ilgilenecek hem de olayın tüm yönlerini yerinde inceleyecekler. Fatma öğretmen hayattayken, 'Okullarda can güvenliğimiz yok' diye haykırmıştı. Ne yazık ki o feryat duyulmadı. Ne etkili bir tedbir alındı ne caydırıcı bir önlem geliştirildi." açıklamasında bulundu.

Özel, bugün gelinen noktada okullardaki şiddetin münferit olaylarla açıklanamayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu mesele, büyüyen ve derinleşen bir güvenlik za???????fiyetine dönüşmüştür. Çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, eğitim emekçilerimizin can güvenliğini sağlamak devletin en temel görevidir. Türkiye'nin en acil gündemlerinden biri artık okul güvenliği olmalıdır. Okullarda giriş çıkış denetimlerinin eksiksiz sağlanması, güvenlik personeli sayısının artırılması, kamera sistemlerinin güçlendirilmesi, okul çevrelerinde kolluk devriyelerinin sıklaştırılması ve acil kriz planlarının hazırda tutulması artık zorunluluktur. Diğer tedbirlerle birlikte, daha önce önerdiğimiz gibi, ataması yapılmamış uzman çavuşlarımız arasından 65 bin güvenlik görevlisi derhal okullarımıza atanmalıdır. Okulların güvenliği devletimize emanettir. Bu konuda artık hiçbir ihmal, hiçbir eksiklik mazur görülemez."

Kaynak: AA / Abdullah Özkul
Bir okul saldırısı da Maraş'ta! Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Senin gibi evlat olmaz olsun! Mahallenin gençleri kayıtsız kalmadı
"Sıkıldım" diyerek boşanmıştı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
Kahramanmaraş'taki Ortaokulda 4 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti
Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal
Tekerlekli sandalyedeki babasını azarlayınca mahalledeki gençler tarafından dövüldü

Senin gibi evlat olmaz olsun! Mahallenin gençleri kayıtsız kalmadı
Okul saldırganı apar topar defnedildi, ailesi ilçeden kaçırıldı
Sendikalardan MEB'e acil çağrı: Eğitime ara verilsin