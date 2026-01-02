Haberler

Özgür Özel: Kim Gazze için yürüyorsa izin versinler

Özgür Özel: Kim Gazze için yürüyorsa izin versinler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Saruhanlı'da önceki dönem CHP İlçe Başkanı Muharrem Ekici'nin mezarını ziyaret ederek dua etti.

EKİCİ'NİN MEZARINI ZİYARET ETTİ

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Saruhanlı'da önceki dönem CHP İlçe Başkanı Muharrem Ekici'nin mezarını ziyaret etti. Ekici'nin mezarına su döken Özel, dua ettikten sonra mezarlıktan ayrıldı.

Ersan ERDOĞAN/MANİSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 2 tutuklama! Aralarında ünlü baklavacı da var

Ünlü baklavacı, yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yusuf Yazıcı Olympiakos'tan ayrılıyor

Yusuf Yazıcı valizleri topladı! İşte dönmek istediği ülke
Sofyan Amrabat'tan Fenerbahçe'nin transferine engel

Bunun adı dost kazığı! Fener'in transferini engellemeye kalktı
Trilyonluk keşif: Toprağın altından servet fışkırdı

Trilyonluk altın keşfi: Toprağın altından servet fışkırdı
Türkiye piyasasını sarsan karar! Efsane model artık satılmayacak

Türkiye piyasasını sarsan karar! Efsane model artık satılmayacak
Yusuf Yazıcı Olympiakos'tan ayrılıyor

Yusuf Yazıcı valizleri topladı! İşte dönmek istediği ülke
Afla çıktığı cezaevine geri döndü

Afla çıktığı cezaevine geri döndü
Yabancı plakalı araçların geçiş ücretlerinde yeni dönem başladı

Gurbetçileri üzecek haber! Artık Türkiye'ye geldiklerinde ödeyecekler