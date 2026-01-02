Özgür Özel: Kim Gazze için yürüyorsa izin versinler
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Saruhanlı'da önceki dönem CHP İlçe Başkanı Muharrem Ekici'nin mezarını ziyaret ederek dua etti.
EKİCİ'NİN MEZARINI ZİYARET ETTİ
Ersan ERDOĞAN/MANİSA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika