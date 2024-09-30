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Özgür Özel: Mahkeme Işık Hızıyla Karar Veriyor

Özgür Özel: Mahkeme Işık Hızıyla Karar Veriyor
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinan Ateş cinayeti davasındaki duruşmanın aceleci bir şekilde yürütüldüğünü ve esas faillerin yargılanmadığını ifade etti. Özel, Adaletin tecelli etmesi için mücadele edeceklerini vurguladı.

ÖZGÜR ÖZEL: MAHKEME, IŞIK HIZIYLA KARAR VERMEYE ÇALIŞIYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin davayı takip ettikten sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu. Özel, Sinan Ateş'in ailesiyle birlikte duruşmayı izlediğini belirterek, "Maalesef Ayşe Hanım'ın ziyaretinde de dile getirdiği endişelerin salona hakim olduğunu görüyoruz. Mahkeme, fevkalade aceleci bir şekilde; hiçbir talebi kabul etmediği gibi bütün talepleri reddediyor ve ışık hızıyla karar vermeye çalışıyor" dedi.

Davanın esas faillerinin yargılanmadığını söyleyen Özel, "Herkesin hemfikir olduğu iki konu var. Birincisi, burada sadece tetikçiler ve aracılar var. Esas azmettiricilerin bir kısmı, üzerinde gizlilik kararı olan başka bir dosyada. O dosyaya baskılar yapılıyor, takipsizlik verilmesi isteniyor. O dosyada Olcay Kılavuz ve birçok siyasi var. Tabii bir kısmı da Ankara'da bir genel merkezde oturuyor ve onlar o dosyada bile yok" diye konuştu.

Duruşmada yargılanan kişilerin, uyuşturucu ticareti yapan ve suikastı övünerek anlatan kişiler olduğunu belirten Özel, "Salonda bile kimi nasıl vurduğunu övünerek anlatan haysiyetsizler var. Bu kişiler, para karşılığı yatarlar. Eğer biz buradaki üç beş torbacı katile ceza verip, aracıları görmezden gelirsek ve esas azmettiricileri cezalandırmazsak, bu iş olmaz. Bir daha buradan sesleniyoruz; bu adalet ne zaman tecelli edecek; katiller içeriye girince. Hangisi? O ikisi. Bunu Ayşe Hanım da biliyor, annesi de biliyor, vicdan sahibi bütün siyaset arkadaşları da biliyor. Sinan Ateş, bir dönem onların emriyle bize söz söylüyordu. Siyasettir söylenir ama siz, söz söyleyen birini susturmak için öldürürseniz, hepimiz Sinan Ateş'in ailesinin yanındayız. Çünkü biz o ikisi gibi insanlar değiliz; adalet isteyenleriz. Ben, düşmanım dahi olsa şiddet uygulanmasına ve cinayetinin örtbas edilmesine susamam" dedi.

'DAVANIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in, 'Sinan'la bizim dost bildiklerimiz düşmanımızmış, düşman bildiklerimiz dostumuzmuş' sözünü hatırlatan Özel, "Ben de şöyle ilave edeyim; Ayşe Hanım, hiç merak etmeyin. Sizin sayenizde bu ülkede artık gerçek kötüler bir tarafta kalacak, iyiler hep birlikte olacağız. Bundan sonra Türkiye'de iki ittifak var; bir tanesi kötülerin ittifakı, bir tanesi iyilerin ittifakı. Milletimizi iyilerin yanında durmaya davet ediyoruz. ve o kötülerin ittifakına zorlanan AK Parti'nin, MHP'nin çok değerli milletvekillerine ve yöneticilerine söylüyoruz; bu kötülüğe ortak olmayın. 'Cumhur İttifakı sürecek' diye bir cinayeti üstü örtülü bırakmayın. Kötülerin ittifakından ayrılın, iyiliğe sarılın. Davanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Davayı bugün, yarın, istinafta, Yargıtay'da, Anayasa Mahkemesi'nde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde ve vicdan mahkemesinde takip etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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