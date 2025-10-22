Haberler

Özgür Özel, kurultay sürecinin iptalini isteyen Lütfü Savaş'a sert çıktı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Özgür Özel, kurultay sürecinin iptalini isteyen Lütfü Savaş'a sert çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP lideri Özgür Özel, Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklularla görüşmesinin ardından açıklama yaptı. Özel, CHP'nin Kurultay sürecindeki il kongrelerinin iptali talebiyle ilgili "Ülkenin bu kadar derdi varken o lüzumsuz ismin yaptığı saçmasapan bir iştir. Özgür Özel'i çok az tanımış. Yakından tanıtacağım kendisine. Mikroba niye mikropluk yapıyorsun diye sorulmaz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret etti. Görüşme sonrası iktidara ve iddianameye sert tepki gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Sabah saatlerinde Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na giriş yapan Özel, yaklaşık dört saat süren görüşmenin ardından çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"İDDİANAME TEL TEL DÖKÜLÜYOR"

Özel, "Aziz İhsan Aktaş iddianamesi" hakkında konuşarak iddiaların siyasi amaçla hazırlandığını savunarak "İddianamede gizli bir şey yok. Bula bula bir tane lüks yat bulmuşlar. Şimdi diyorlar ki o yat Beşiktaş Belediye Başkanı'nın. Ahmet Özer bir iftira yüzünden 9 aydır içeride tutuluyor. Ceza alsa 3 ay sonra çıkacak. 6 yıldır ihaleye fesat karıştırmaktan yargılanan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı tam karar aşamasında AK Parti'ye geçti. Bu iddianame 'duydum', 'sanıyorum', 'galiba' ifadeleriyle dolu. Bu insanlar siyaseten tutuklandı, çünkü İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olmasın istediniz. İstediğiniz kadar kazıyın, bizim altımızda bir şey bulamazsınız." dedi.

İlgili Haberler
Lütfü Savaş CHP'nin il kongrelerinin iptali için mahkemeye başvurduLütfü Savaş CHP'nin il kongrelerinin iptali için mahkemeye başvurdu

"SİYASİ OPERASYON YAPIYORLAR"

CHP lideri, İmamoğlu'nun tutukluluğunun siyasi bir hamle olduğunu dile getirerek, "Bu arkadaşlarımızı siyaseten aldınız içeriye. Çünkü İmamoğlu Cumhurbaşkanı Adayı olmasın istediniz. Bu bir siyasi operasyon. Ama biz mücadeleden geri adım atmayacağız." ifadelerini kullandı.

LÜTFÜ SAVAŞ TEPKİSİ: HAZIMSIZLIĞIN BU KADARI

Özgür Özel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın iptal dilekçesi hakkında da konuştu. Özel, "Ülkenin bu kadar derdi varken o lüzumsuz ismin yaptığı saçma sapan bir iştir. Hazımsızlığın bu kadarı. Gün gelir bunların hepsinin hesabı sorulur. Gün gelir bizim de dava açacağımız günler olur. Özgür Özel'i çok az tanımış. Yakından tanıtacağım kendisine. Mikroba niye mikropluk yapıyorsun diye sorulmaz..." tepkisini gösterdi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Politika
İzmir'de korkutan patlama! 2 katlı bina yıkıldı, ekipler olay yerinde

İzmir'de patlama! Bina yıkıldı, yaralılar var
Fatih Erbakan ve Ali Babacan, asgari ücret için rakam önerdi

Asgari ücret için hükümete rakam önerdiler
2 bin yıllık tehlike 'Ben buradayım' dedi: 7.2'lik deprem üretebilir

2 bin yıllık tehlike 'Ben buradayım' dedi: 7.2'lik deprem üretebilir
'Kader' dediler, gerçek bambaşka çıktı! Kızları vicdansız hemşire yüzünden engelli kalmış

"Kader" dediler, kızlarıyla ilgili gerçek bir mesajla ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor

E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor
Alarmları kurun! Osimhen bu akşam tarih yazabilir

Alarmları kurun! Bu akşam tarih yazabilir
Rakam inanılmaz: 1 ayda altından kazandığı paraya bakın

Rakam inanılmaz: 1 ayda altından kazandığı paraya bakın
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
Alanya sahilinde Barış Manço sürprizi! Görenler hayran kaldı

Sahilde Barış Manço sürprizi! Görenler hayran kaldı
Ebru Gündeş'in evliliği ihanet yüzünden mi bitti? İddialar sonrası açıklama geldi

Ünlü türkücüden yasak aşk ve otel iddialarına yanıt
Fena linç yemişti! Icardi'nin son hali herkesi şaşırttı

Fena linç yemişti! Son hali herkesi şaşırttı
Hülya Avşar'dan yeni imaj! 'Set zamanı' notuyla geri döndü

Bu halinden eser kalmadı! "Set zamanı" notuyla geri döndü
Küçük kıza cinsel saldırı iddiası ülkeyi yangın yerine çevirdi

Ülkeyi yangın yerine çeviren göçmen iddiası! Haberi duyan sokağa indi
Gördüğü ilan genç kızı küplere bindirdi: Gerçekten hayat bitmiş

Gördüğü ilan genç kızı küplere bindirdi: Gerçekten hayat bitmiş
İstanbul'da vatandaşı isyan ettiren kuyruk

Vatandaşı isyan ettiren kuyruk
Katliam gibi trafik kazası! En az 63 kişi hayatını kaybetti, onlarca yaralı var

Katliam gibi kaza! Hurdaya dönen yolcu otobüsü 63 kişiye mezar oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.