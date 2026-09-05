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Özgür Özel Kırklareli'nde Esnafla Buluştu

Özgür Özel Kırklareli'nde Esnafla Buluştu
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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kırklareli'nde esnaf ziyaretleri yaptı. Özel, 'İçimizde bir şey birikiyor, Kırklareli'yle ayrı düşemeyiz. İlk genel seçimlerde Yeni Parti en büyük başarıyı elde edecek' dedi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kırklareli'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kırklareli'ne geldi. Özel, Cumhuriyet Mahallesi ve Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Ziyaret sonrası vatandaşa seslenen Özel, "İçimizde bir şey birikiyor. Biriken şeyse; biz Kırklareli'yle ayrı düşemeyiz. Yapılacak ilk genel seçimlerde, Yeni Parti Kırklareli'nde en büyük başarıyı elde edecek" şeklinde konuştu.

Konuşmalarının ardından vatandaşları selamlayan Özel, Kırklareli'nin Babaeski ilçesine hareket etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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