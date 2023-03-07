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Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun veda konuşmasında hüngür hüngür ağladı

Politika Haberleri

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun katıldığı son grup toplantısında gözyaşlarına hakim olamadı. Bu arada Özel'in adı Kılıçdaroğlu sonrasında CHP Genel Başkanlığı için geçiyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı oldu. Partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılan Kılıçdaroğlu, burada son konuşmasını yaptığını belirterek "Bu kürsüye veda etmek için buradayım. Bu satırları kaleme almak benim için de hiç kolay olmadı" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Kılıçdaroğlu'nun son konuşmasını yapmak için kürsüye çıktığı esnada CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in duygusal anlar yaşadığı görüldü. Gözyaşlarına hakim olamayan Özel'in o anları parti grubuna damga vurdu.

GENEL BAŞKANLIK İÇİN ADI GEÇİYOR

Özel'in adı, Kılıçdaroğlu sonrasında CHP Genel Başkanlığı için geçiyor. Söz konusu koltuk için konuşulan potansiyel adaylar arasında Faik Öztrak ve Oğuz Kaan Salıcı da bulunuyor.

İşte o anlara ilişkin kareler;

Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun veda konuşmasında hüngür hüngür ağladı

Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun veda konuşmasında hüngür hüngür ağladı

Seçim Sonuçları

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

CHEF ÇINAROTTİ:

Neden üzülsün kazanıp ülke düze çıkacak biz göremeyiz belki ama çocuklarımız para için geçim için ayrılıp bölünmeden eşit şekilde önce eğitim sonra iş hayatına atılacaklardır bunun için oy veriyoruz eğer bunları yapmazlarsa yine oy vermeyiz denemeden bilemeyiz

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zafer karga:

üzülüyor kazanamaz yine başımıza kalacak diye

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