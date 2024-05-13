Özgür Özel, kendisine 'Cumhurbaşkanım' diyen vatandaşa yanıt verdi: Ben CHP Genel Başkanıyım

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa'da 301 işçinin hayatını kaybettiği Soma maden faciasının 10'ncu yılında Soma Belediyesine ziyarette bulundu. Ziyaretinden sonra çevredekilerle selamlaşan Özgür Özel'e bir vatandaş, "Cumhurbaşkanım hoş geldiniz" diyerek selam verdi. Özel'in bu selama tepkisi dikkat çekti.

"BEN CHP GENEL BAŞKANIYIM"

Özgür Özel, sokakta yürüdüğü sırada çevresindekilerle selamlaşarak elini sıkmaya başlayıp vatandaşın hatırını sordu. O sırada bir kişi ise Özel'e "Hoş geldiniz sayın Cumhurbaşkanım" dedi. Özgür Özel, bunun üzerine vatandaşa, "Ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanıyım." diyerek yanıt verdi.

PARTİLİLERİ ADAY TARTIŞMASI İÇİN UYARMIŞTI

CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın genel seçimde CHP lideri Özgür Özel'le yarışmasının İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'la yarışmasından "Daha zor olacağını" ifade etmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise TBMM'deki grup toplantısında partililere aday tartışmasını gündeme getirmenin CHP'ye güç kaybettirme amacı taşıdığı uyarısında bulundu. Özel, "Hiçbir arkadaşımın bu tartışmalara dahil olmasını doğru bulmam, istemem" dedi. Özel, "Birilerinin tükenmekte olan iktidarına tekrar fırsat vermek gibi bir hata yapmayacağımdan herkes emin olsun" sözlerini kullandı.