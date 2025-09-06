Özgür Özel: Kayyum Atanırsa 6 Gün Dayanır

CHP Genel Başkanı ÖzgürÖzel, partisinin Genel Merkezinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Özel, 22. Olağanüstü Kurultay kararına ilişkin soru üzerine, 6 Nisan'daki 21. Olağanüstü Kurultay'ın o günkü tartışmalar ve partiye kayyum atama niyeti üzerine siyasi bir meydan okumayla Genel Başkanlık yetkisi kullanılarak yapıldığını söyledi. CHP'nin üzerindeki birtakım dizayn, kurgu ve partiye kurulan kumpasların ardı arkasının kesilmediğini ve İstanbul İl Kongresinin iptal edildiğini aktaran Özel, şunları kaydetti:

"İstanbul İl Kongremizi bu konularda yetkisiz bir mahkeme iptal etti. Delegeliklerini de iptal etti. Karar dolayısıyla ilgili bütün mahkemelerin de ilgi alanına girdi. Ankara'da daha önce defalarca tedbir kararını reddeden mahkemeye o karar da gitti. Haklı olarak mahkeme başkanı o kararı talep etti ve ayın 15'inde de duruşmamız var. Bu duruşmadan önce bu kez delegelerimizin imzalarıyla, Türkiye'deki tüm delegeler, 1,5-2 gün gibi bir süre içinde kendi imzalarıyla noterlere giderek seçimin kendi iradesiyle yenilenmesini istiyor. Bu delegelerin içinde İstanbul delegeleri yok. Bu delegelerin içinde geçen kurultayı kazandığımız için doğal delege olan ben, MYK üyesi arkadaşlarım ve Parti Meclisi üyesi arkadaşlarımız, Yüksek Disiplin Kurulumuz yok. Geriye kalan binin biraz üzerindeki delegenin tamamına yakınının imzaları Genel Merkeze ulaştı ve biz de dün itibariyle Yüksek Seçim Kurulunun kararından sonra bir başvuru yaptık."