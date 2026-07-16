'Dur' ihtarına uymayan sürücü, kadınları araçta bırakıp kaçtı

Karabük'te polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, kullandığı aracı terk ederek araçta bulunan iki kadını geride bırakıp yaya olarak kaçtı.

Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, şüpheli gördükleri 37 ADP 782 plakalı aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, aracıyla Kurtuluş Mahallesi istikametine kaçtı. Ara sokakta sıkıştığı için ilerleyemeyen sürücü, aracı yol kenarına park ederek araçta bulunan iki kadını içeride bırakıp yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, kaçan şüpheliyi yakalamak amacıyla mahallede evlerde, bahçelerde ve metruk binalarda arama çalışması yaptı. Kovalamaca ile şüphelinin kaçış anları çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayda kullanılan araç, inceleme yapılmak üzere çekiciyle otoparka götürülürken, araçta bulunan iki kadın ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü.

Polis ekiplerinin kaçan şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor. Öte yandan polis ekiplerince otomobil plakasına, çeşitli maddelerden para cezası kesildiği öğrenildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı