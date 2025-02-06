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Özgür Özel Kahramanmaraş'ta Depremzedelerle Bir Araya Geldi

Özgür Özel Kahramanmaraş'ta Depremzedelerle Bir Araya Geldi
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kahramanmaraş'ta deprem sonrası yapılan çalışmaları ve yardımları aktardı. Özel, partisinin deprem bölgesindeki etkisini vurgulayarak, CHP'nin 2023 genel seçimlerinde başaracağına inandığını belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kahramanmaraş'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Özel, ilk olarak Pazarcık Belediye Başkanı Haydar İkizer'i makamında ziyaret etti, ilçedeki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Ardından belediye önünde halka seslenen Özel, depremin, merkez üssü olan ilçede büyük enkaza yol açtığını hatırlattı.

Depremin ardından bölgeye yardıma koştuklarını belirten Özel, şöyle konuştu:

"Bugün büyük bir acının yıl dönümünde birlikteyiz. Hepimizi derinden yaralayan o büyük felaketten sonra bugün burada birlikteyiz ancak sizler çok yakından biliyorsunuz ki o facia gerçekleştikten saatler sonra bütün milletvekilleri, büyükşehir belediye başkanları, ilçe belediye başkanlarımız seferber oldu ve facianın üzerinden 12 saat geçmeden tüm deprem illerine ulaştı. Elimizden geldiği kadar sizin sesinizi Türkiye'ye ve dünyaya duyurduk. Belediye imkanlarıyla önce ilk sıcak çorbayı, sonra ilk ekmeği, ardından seyyar mutfaklarla yemek dağıttık. Dünyadan ve Türkiye'den gelen yardımları dağıtarak aylar süren çalışmalar sonucunda buraya ve Kahramanmaraş'a sahip çıkmaya çalıştık."

Daha sonra partisinin Kahramanmaraş İl Başkanlığını ziyaret eden Özel, CHP'li belediyeler olarak tüm deprem bölgesine ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.

CHP'nin milletin partisi olduğunu ifade eden Özel, "Buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum: Önümüzdeki genel seçimlerde cumhurbaşkanlığını kazanacağız, milletvekilliğini de kazanacağız. Cumhuriyet Halk Partisi, kurulduğu gün gibi bugün de Türkiye'nin birinci partisi olacak." dedi.

Konuşmasının ardından Özel, basına kapalı programda depremde hayatını kaybeden ailelerle bir araya geldi.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Politika
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