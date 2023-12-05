Özgür Özel: İttifak arayışımızı toplumsal tabana yayacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti'nin seçime kendi adaylarıyla girme kararıyla ilgili, "Bütün örgütümüzden ve seçilmişlerimizden talebimiz şudur; eski dosttan düşman olmaz. Sakın İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nda bir karar verdi diye İYİ Parti ile bir sıkıntımız olduğunu düşünmeyiniz.

Özgür Özel, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Özel, 5 Aralık 1934'te kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildiğini hatırlatarak, "Bugün 600 vekilden 119'u kadın. Yüzde 19,8. Hayatın yarısı kadın, Meclis'in yüzde 19'u kadın. Maalesef CHP de ortalamanın üstünde değil, hatta bir tık altında. Atatürk'ün yaptığıyla övüneceğiz; ama bizim övünebilmemiz için bu Meclis'te ve her tarafta kadının eşit temsilini savunmamız ve hayata geçirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

'HODRİ MEYDAN'

Özel, TBMM'ye yeni bir torba yasa getirildiğini belirterek, "Ülkeyi yıllardır yöneten, torba yasalar yapan iktidar yine Meclis'in bütçe görüşmelerinden hemen önce 33 ayrı kanun ve kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapacak bir torba kanunla muhatap etti. Vatandaşın faydasına olduğu yerlerde katkı sağlamaya, rahatsızlık yaratan yerlerde muhalefet etmeye devam ediyoruz. Fakat torba kanununda öyle bir madde var ki; bütün itirazlara rağmen 7 yıl önce Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nu (BDDK) Ankara'dan İstanbul'a taşıdılar. Şimdi torba kanunda, o kurulun İstanbul'daki üyelerine 30 bin lira, yılbaşından sonra 42 bin lira olacak bir ilave ödenek koyuyorlar. Gerekçe; beyefendiler, hanımefendiler İstanbul'da geçinemiyorlarmış, kiralarını karşılayamıyorlarmış. Türkiye'de herkes eşit, bazıları daha az eşit. Örnekler veriyorum; ama iktidardakiler rahatsız oluyor. İşin bu tarafından baktığımızda, İstanbul'daki tüm memurlar eşit; ama BDDK'dakiler daha eşit. O maddeyi geri çekin ve hep birlikte düzenleyelim. ve büyükşehirlerimizde kira sorunu yaşayan tüm memurlara ve işçilere kira yardımı yapmaya varsan buradayız, hodri meydan" dedi.

'DÜZENLEMELER YETERSİZ'

Dün Gemlik merkezli meydana gelen 2 deprem olduğunu ve İstanbul'da da hissedildiğini hatırlatan Özel, "Yaz aylarında çevre bakanı çıkıp, şunu demişti; gerekirse yazın Meclis'i çalıştırıp düzenlemeleri yapacağız. Ekim geldi, bir şeyler yaptılar; ama son derece yetersiz. Çıkardıkları düzenlemeler, dirençli kentler yaratmak için yapılması gerekenler açısından son derece yetersiz. İstanbul'da deprem yaklaşıyor. Merkezi yönetim ne yapıyor? Süleyman Soylu'nun başını iki elinin arasına alıp, yere çöktüğü görüntü hariç kayda değer hiçbir şeyden haberdar değiliz" diye konuştu.

'İŞ BİRLİĞİ TEKLİF ETTİM'

Özel, İYİ Parti'nin seçime kendi adaylarıyla girme kararına da değinerek, CHP Genel Başkanı seçildiği günden itibaren Cumhur İttifakı karşısında tüm muhalefetin bir araya gelmesini ve yerel seçimlerde iş birliği yapması gerektiğini savunduğunu söyledi. Özel, şöyle konuştu:

"İttifak kelimesini kullanmadım. Çünkü o kelime yoruldu ve yıprandı. Oysa hem kentler bazında hem de yereldeki CHP'nin örgütlerinin ve diğer partilerin örgütlerinin olgunlaştırdığı tüm çözümler, kazandıran çözümler olabilir. Bunun için hem bütün topluma hem de siyasi muhataplarımıza çağrı yapıyoruz. 30 Kasım Perşembe günü bu kapsamda İYİ Parti'nin Sayın Genel Başkanı Meral Akşener'i heyetimiz ile birlikte ziyaret ettik. Onlar da bizi heyetleri ile karşıladılar. Sayın Akşener'e 81 ilde aday çıkarma konusunda GİK kararlarından haberdar olduğumuzu, bu kararın gözden geçirilebilir olup olmadığını, mümkünse bunun bir kez daha gözden geçirilmesini önerdim. ve müzakereler sırasında 'Ne teklif ediyorsunuz' diye sorduğunda da şunu söyledik; bir masa kuralım, oturup konuşalım. Mümkün olan en çok yerde, iş birliği yapıp, en iyi sonucu alalım."

'İYİ İNSANLARIN PARTİSİDİR'

Bu teklifin dün İYİ Parti'de Genel İdare Kurulu'nda (GİK) görüşüldüğünü hatırlatan Özel, "GİK'in kararı tüm seçim bölgelerinde tek başına seçime girme yönünde oldu. İlk baştan söylemiştim; alınacak her karara saygılıyız demiştim. Aynen bu saygımızı muhafaza ediyoruz. İYİ Parti, CHP'nin geçmişte çok önemli ittifaklar yaptığı, çok kıymet verdiğimiz bir partidir. Bütün örgütümüzden talebim şudur; eski dosttan düşman olmaz. Sakın İYİ Parti GİK'te bir karar verdi diye İYİ Parti ile bir sıkıntımız olduğunu düşünmeyin. Geçmişte birlikte başarılar elde ettiğimiz ve bundan sonra da Türkiye'de birlikte çok şeyi başaracağımız iyi insanların partisidir. Bundan sonra ittifak arayışımızı toplumsal tabana yayacağız" dedi.