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Özgür Özel'in Suriye ziyaretine Şam yönetiminden olumlu yanıt: Görüşme yeri ve tarihi konuşulacak

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, partisinin lideri Özgür Özel'in Suriye'yi ziyaret ederek Beşar Esad ile görüşme isteğinin Şam yönetimi tarafından kabul edildiğini açıkladı. Bulut, "Bundan sonra sadece şartların olgunlaşması, nerede görüşme hangi tarih bunlar konuşulacak" ifadelerini kullandı.

CHP'li Burhanettin Bulut, Halk TV'de Gözde Şeker'in sunduğu Yeni Bir Sabah isimli programda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Suriye ziyaretine ilişkin ilk kez konuştu ve Özel'in Şam'a gideceğini söyledi.

"ÖZEL, ÇÖZÜM İÇİN SURİYE'YE GİDECEK"

AK Parti iktidarının yarattığı Suriyeli sığınmacı krizi ve Suriye'de Türkiye'nin egemenlik alanındaki Süleyman Şah Türbesini hatırlatan Bulut, Özel'in çözüm için ülkeye gideceğini söyledi.

"ŞAM'DAN DA OLUMLU CEVAP GELDİ"

Bulut, Şam yönetimi ile temasa geçtiklerini belirterek ziyarete ilişkin olumlu yanıt aldıklarını söyledi ve "Görüşme niyetine ilişkin bu konuların çözümü, niyet ifadesi karşılık buldu. Bundan sonra sadece şartların olgunlaşması, nerede görüşme hangi tarih bunlar konuşulacak. Biz görüşme talebimizi ilettik Şam'dan da olumlu cevap geldi" dedi.

"ESAD'I MASAYA OTURMAYA İKNA EDEBİLİRİM"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı bir açıklamada Erdoğan ile Esad arasında arabulucu olabileceğini ifade ederek, "Önce Esad Türkiye ile masaya oturmaya ikna edilmeli. Ben Esad'ı masaya oturmaya ikna edebilirim. Yeter ki Erdoğan'ın böyle bir niyeti olsun. Erdoğan'ın son açıklamasından da görüyoruz ki bizim burada attığımız adımlar Erdoğan'ı da cesaretlendiriyor. Bu mesele Türkiye'nin en yakıcı sorunu, sığınmacı sorununu bizim öncelikli meselemiz. sözlerini kullanmıştı.

ERDOĞAN'DAN HER ZAMAN" DAVETTE BULUNURUM MESAJI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise, Türkiye'nin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a iki komşu ülke arasındaki ilişkilerin yeniden başlamasına yönelik olası görüşmeler için "Her zaman" davette bulunacağını söylemişti.

Haberler.com / Eymen Dursun - Politika

Burhanettin Bulut Özgür Özel Suriye Şam Politika Dünya Haberler

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Yorumlar (6)

zebil animation:

iktidar bu zamana kadar milletin sesini duymadı. artık umudumuz siz olacaksınız umarım bu görüşmeden bişey çıkar

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ANADOLU PARSI:

Helal olsun Özel .İnsallah bir sonraki dönem cumhurbaşkanısın...

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SUNSET null:

kardeşim Esad tercih yaptı

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Hek Tor:

En azından kendisine Esed demeyen birini kabul etmiş.... Diyorum ki, Esad (Asad) kendisine hakaret amaçlı bu ismi takan kişilerle muhatap olursa adam değildir.

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Elazig Yasa:

Atalarımız ne demiş? Iki düşün bir söyle. Hatta bazıları iki değil 11 düşün bir söyle daha geçerli. Dış ilişkilerde maşallah bükemediğimiz elleri tek tek öpüyoruz, son öpülesi el Sayın Esed ..:)

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Letgohesap null:

ŞU ÖZGÜR ÖZELE Bİ ŞANS VERİN YEMİN EDERİM ÜLKEYİ ŞAHLANDIRCAK POTANSİYELİ VAR.

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