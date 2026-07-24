CHP'de 91 vekil istifa etti, Özgür Özel liderliğinde Yeni Parti kuruluyor

CHP'de Özgür Özel dahil 91 milletvekili istifa ederek, ismi 'Yeni Parti' olarak duyurulan partinin kurucular kuruluna katıldı. Özgür Özel, Yeni Parti'nin kuruluş evraklarını imzaladı.

Özgür Özel ile birlikte 91 milletvekili CHP'den istifa etti. Özgür Özel, Yeni Parti'nin kuruluş evraklarını imzaladı. 91 milletvekili Yeni Parti'nin kurucular kuruluna katıldı. Özgür Özel, evrakları imzaladıktan sonra, "Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun" dedi. Partinin kuruluş dilekçesinin öğle saatlerinde İçişleri Bakanlığı'na teslim edileceği belirtildi.

Öte yandan Özgür Özel, sanal medya hesaplarındaki biyografisini de yeniledi. Özel'in 'X' hesabında Yozgat'ta traktör üzerinde çekilen fotoğrafı ile birlikte 'Yeni Parti' logosu ve Atatürk'ün fotoğrafı ile 'Köylü milletin efendisidir' ifadesi yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı