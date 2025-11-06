Haberler

Özgür Özel'in "Eti maden" iddiasına Akın Gürlek'ten yalanlama

Güncelleme:
Özgür Özel'e manevi tazminat davası açan Akın Gürlek'in avukatının mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde, CHP liderinin, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Eti Maden'de yönetim kurulu üyeliği yapıyor" iddiası yalanlandı. Dilekçede, Gürlek'in bakan yardımcısıyla söz konusu göreve getirildiği, başsavcı olduktan olduktan Eti Maden'in hiçbir yönetim kuruluna katılmadığı belirtildi.

  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Eti Maden Şirketi'nin Lüksemburg'daki şirketinde yönetim kurulu üyeliği yaptığını iddia etti.
  • Akın Gürlek, Özgür Özel'in iddialarını yalanladı ve 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
  • Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandıktan sonra Eti Maden şirketinin hiçbir yönetim kuruluna katılmadığını ve bu dönemde yönetim kurulu kararlarına imza atmadığını belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ümraniye'de yaptığı konuşmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Eti Maden Şirketi'nin Lüksemburg'daki Eti Maden Anonim Şirketi'nde yönetim kurulu üyeliği yaptığını iddia etti. İddiaya Akın Gürlek'ten yalanlama geldi.

Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası açan Gürlek'in avukatı, İstanbul Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, davacı Gürlek'in, bakan yardımcılığı döneminde kamuya ait "Etimaden - Etimine S.A." şirketinin yönetim kuruluna atandığı ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandıktan sonra bu şirketin hiçbir yönetim kuruluna katılmadığı, bu dönemde yönetim kurulu kararlarının hiç birine imza atmadığı, dolayısıyla da bir kazanç elde etmediği vurgulandı.

Davalı Özel'in bu konuyu hiç araştırmadan hasmane bir tutumla Akın Gürlek'e karşı itibarsızlaştırma saiki ile Gürlek'in itibar ve onuruna zarar verecek şekilde ithamda bulunduğu kaydedilen dilekçede, "Kamuoyuna yansıyan birçok tartışmalı kararlarda imzası olan hakim ve savcıların adı bilinmez iken ana muhalefet partisi lideri tarafından müvekkile yönelik, sistematik bir şekilde kasten toplum ve medya önünde iftara atarak ve hakaret ederek milyonlarca insana ulaşacak şekilde, eleştiri sınırlarını aşan bir yoğunlukta, haysiyet şeref ve kişiliğine yönelik saldırı gerçekleştirmesi karşısında iş bu dava açılmıştır. Müvekkilin manevi kişiliğine verilen zararın bir nebze olsun telafisi amacıyla iş bu manevi davası açılması zorunla hale gelmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Turan Yiğittekin - Politika
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMustafa Gül:

Bizde inandik….belgeler ortada.

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Açık açık yalan diyemiyorsun başsavcı olduktan sonra yönetim kuruluna katılmamışmış. Katılmamış olabilirsin istifa ettin mi? Yani ondan önce katılmış ve buradan kazanç elde etmiş. Peki adalet bakanı yardımcısının eti maden ne işi olur madencilikten falan ne anlar? Bakın devlet nasıl çiftlik olarak kullanılıyor açık ispatı.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLutfi turan:

yönetim kurulu toplantılarına katıldı demiyorlar zaten Maaş alıyor diyorlar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
