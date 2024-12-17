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Özgür Özel'in Esad çıkışları oyları eritti! İşte son anketten çıkan sonuç

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Suriye'de muhaliflerin ilerleyişi sürerken 'Bir an önce Esad ile gerekli temaslar yapılmalı' açıklamasının CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e oy kaybettirdi. BETİMAR Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Duman, "Özel'in son dönemde Esad'la görüşmesi talebi sonrası yaptığımız çalışmada CHP'nin oylarında ciddi düşüş olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Tüm dünyanın gelişmeleri anbean takip ettiği Suriye ile yaşanan son gelişmeleri değerlendiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 7 Aralık'ta yaptığı bir konuşmada, "Bir an önce Esad ile gerekli temaslar sağlanmalı. Esad'ın ilan ettiği genel aftan Türkiye'dekiler zaten yararlanıyor. Onlar bilgi sahibi yapılmalı. Çatışma ortamı durdurulmalı. Uluslararası temaslar sağlanmalı" demişti. Özel'in açıklamalarından hemen sonra Beşar Esad, ülkesini terk ederek Rusya'ya kaçtı. Suriye ile ilgili öngörüsü tutmayan Özel'in oylarının erimekte olduğu ortaya çıktı.

"CHP'NİN OYLARINDA CİDDİ BİR DÜŞÜŞ GÖRÜYORUZ"

Katıldığı televizyon programında son gelişmeler ışığında yapılan anket çalışmasını aktaran BETİMAR Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Duman, "Esad ile görüşülmesi talebi sonrasında yaptığımız çalışmada, CHP'nin oylarında ciddi bir düşüş olduğunu görüyoruz. Demek ki iktidarın izlediği politikalar, toplum tarafından benimseniyor" dedi.

"CHP'Lİ SEÇMEN DE TÜRKİYE'NİN SURİYE STRATEJİSİNİ BAŞARILI BULUYOR"

Duman devam eden konuşmasında ise şu ifadeleri kullandı: Ben toplumun bakışından bakmak istiyorum. Son dönemde yaptığımız çalışmalarda Sayın Özgür Özel'in 31 Mart seçimlerinde aldıkları oy potansiyeline hakim olmadıklarını görüyoruz. Bunu hangi gerekçeyle söylüyoruz, yaptığımız araştırmalara göre söylüyoruz. Özellikle Sayın Özgür Özel'in son dönemde Esad'la görüşmesi talebi sonrası yaptığımız çalışmada CHP'nin oylarında ciddi düşüş olduğunu görüyoruz. Türkiye, Suriye'ye destek verdi. Bir silah bile atılmadan Suriye halkı özgürlüğüne kavuştu. Türkiye'den de dönüşler başladı. Yaptığımız çalışmalarda Türkiye'nin Suriye politikasını sorduk. Toplam seçmenin yüzde 72'si Esad rejiminin devrilmesine olumlu bakıyor. CHP seçmeninin yüzde 61'i ise Esad rejiminin devrilmesine olumlu bakıyor. Türkiye'nin stratejisini başarılı bulup bulunmadığını da sorduk. Yaklaşık yüzde 44'ü direkt başarılı olarak ifade ediyor. Başarılı ve kısmen başarılı diye topladığımız zaman toplam seçmenin yüzde 69,7'si Türkiye'nin Suriye'de yaptığı politikaları başarılı buluyor. CHP'li seçmene geldiğimiz zaman yaklaşık yüzde 50'si Türkiye'nin Suriye stratejisini başarılı bulduğunu ifade ediyor. Bu veriler bize şunu gösteriyor: Özgür Özel'in açıklamalarıyla toplumun bakışı aynı ortamda değil. Trump dahil tüm dünyadaki liderler de dahil Türkiye'nin oyun kurucusu olduğunu söylüyor.

Özgür Özel'in Esad çıkışları oyları eritti! İşte son anketten çıkan sonuç
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Politika
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıFA null:

özel boş yapıyor

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Haber YorumlarıZafer Ozkan:

kemalden kalani özgür bitirecek.. bastır Özgür abey. seninleyiz..

Yorum Beğen29
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Haber YorumlarıSuphi Sıcakyüz:

adamın dünyadan heberi yok

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Haber YorumlarıZülfikar:

Esad düştü.. Askeri ücret 34 bin lira olurmu? Emekli ayın sonunu getirirmi???

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Haber YorumlarıSalim:

ALGININ EN ÖNDE GİDENİ BİR HABER.....

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Haber YorumlarıAhmet Altunok:

"CHP'ye oy verenlerin %50'si, 'nasıl olsa iktidara gelemeyecek' düşüncesiyle oy veriyor. İktidara geleceğine inansalar, o %50 kesinlikle oy vermeyecek. Çünkü onlar da bu ülkeyi CHP'nin yönetemeyeceğini biliyor."

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Chp yi bilmem de Suriye Fatihi diye gaza getirilen yönetime vatandaşın tepkisi büyük olacak. Tabi seçime kadar atmosfer değiştirilmezse..

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